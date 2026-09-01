Zu teuer? Opel nennt Preis für neues Performance-Elektroauto

Opel hat den Corsa GSE eingepreist und verraten, was man für die Performance-Version im Herbst bezahlen muss: 39.900 Euro. Das ist etwas mehr, als sich vor ein paar Tagen angedeutet hat, aber ich habe eigentlich mit 40.000 Euro gerechnet.

Nicht, weil ich das für einen fairen Preis halte, das ist für diese Klasse viel zu teuer, aber weil ich mir die Preise des elektrischen Corsa angeschaut habe. Dafür gibt es laut Opel beim GSE dann 207 kW (281 PS, 5,5 Sekunden für 0 auf 100 km/h), aber maximal 180 km/h in der Spitze. Und die Reichweite liegt bei 450 km nach WLTP.

Mit Blick auf die Konkurrenz ist das preislich okay, also beispielsweise Peugeot oder wenn man mal im VW-Konzern schaut und die Ausstattung etwas vergleicht. Aber man kann nicht darüber hinwegsehen, dass wir über einen Corsa sprechen, wenn auch GSE, und 40.000 Euro für diese Klasse sind am Ende natürlich echt heftig.

Ich weiß, der Vergleich hinkt, wer einen Corsa kauft, der will keinen großen SUV, aber ein Tesla Model Y ist eben größer, somit teurer beim Material, und hat einen größeren Akku für mehr Reichweite. Da soll nur zeigen, dass Stellantis weiterhin sehr teuer ist. Aber man arbeitet sicher wie immer mit vielen Händler-Rabatten.

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