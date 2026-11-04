DocMorris integriert KI-Gesundheitscheck per Smartphone-Kamera

Die Online-Apotheke DocMorris erweitert ihre App um einen KI-Gesundheitscheck, der Vitalwerte innerhalb von 30 Sekunden per Smartphone-Kamera ermittelt.

Die neue Funktion steht ab sofort zur Verfügung und stammt vom deutschen Medizintechnik-Start-up Caire Health AI. Nutzer benötigen dafür weder eine Smartwatch noch zusätzliche Messgeräte. Stattdessen analysiert die Software das Gesicht über die gewöhnliche Smartphone-Kamera.

DocMorris: So funktioniert die KI-Messung per Kamera

Technische Grundlage ist die sogenannte Remote-Photoplethysmographie (rPPG). Dabei erkennt eine KI minimale Veränderungen der Lichtreflexion auf der Haut, die durch den rhythmischen Blutfluss entstehen. Diese Veränderungen sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.

Innerhalb von 30 Sekunden sollen sich drei Gesundheitswerte bestimmen lassen:

Blutdruck

Pulsfrequenz

Atemfrequenz

Der Check erfolgt vollständig kontaktlos. Nach Angaben von DocMorris werden die Videoaufnahmen ausschließlich in Echtzeit verarbeitet und zu keinem Zeitpunkt gespeichert.

Allerdings ist die Funktion ausdrücklich nur zur persönlichen gesundheitlichen Orientierung gedacht. Die ermittelten Werte sollen Nutzern helfen, ihre Vitalzeichen im Alltag besser im Blick zu behalten. Eine medizinische Diagnose oder eine klassische Blutdruckmessung ersetzt das Verfahren damit nicht.

Gerade beim Blutdruck ist diese Unterscheidung wichtig, da kamerabasierte Schätzungen nicht automatisch dieselbe Aussagekraft wie Messungen mit einem validierten Blutdruckmessgerät besitzen. Konkrete Angaben zur Messgenauigkeit macht DocMorris in der Ankündigung nicht.

Die Integration ist Teil einer größeren Strategie. DocMorris möchte seine App zunehmend als zentrale Gesundheitsplattform etablieren, die KI-Unterstützung, Gesundheitschecks, telemedizinische Beratung und Medikamentenversorgung miteinander verbindet.

Für gelegentliche Kontrollen klingt die kamerabasierte Erfassung durchaus praktisch. Wer seinen Blutdruck aus medizinischen Gründen regelmäßig überwachen muss, sollte sich allerdings weiterhin auf ein entsprechend validiertes Messgerät verlassen.

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