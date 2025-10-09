1&1: eSIM-Komfortaktivierung gestartet

1&1 erleichtert die Aktivierung von Mobilfunkverträgen durch die eSIM-Komfortaktivierung. Die digitale SIM ersetzt die physische Karte und wird bei den meisten angebotenen Smartphones unterstützt.

Kunden von 1&1 erhalten ihr Smartphone bereits vorkonfiguriert. Beim ersten Einschalten erkennt das Gerät automatisch das hinterlegte eSIM-Profil. Ein Klick genügt, um den Vertrag zu aktivieren und sofort im 1&1 5G-Netz zu nutzen, ohne QR-Code oder physische SIM-Karte.

Digitale Aktivierung im Fokus

Die eSIM ist fest im Gerät integriert und ermöglicht eine Aktivierung direkt beim ersten Einschalten. Auch beim Gerätewechsel können aktuelle Übertragungsfunktionen genutzt werden. 1&1 verfolgt einen eSIM-first-Ansatz, der den Einsatz klassischer SIM-Karten reduziert, Ressourcen spart und Verpackungs- sowie Transportemissionen verringert (laut Unternehmensangaben).

Es ist interessant zu sehen, wie schnell der Mobilfunkbereich sich in Richtung digitale Aktivierung bewegt. Das iPhone Air zeigt, dass der Trend zu eSIM unumkehrbar ist. Ich selbst setzte nach wie vor auf eine klassische SIM-Karte, was mir persönlich bei einem Gerätewechsel doch noch etwas komfortabler erscheint.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.