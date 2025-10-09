1und1

1&1: eSIM-Komfortaktivierung gestartet

Autor-Bild
Von
|
1und1 Header

1&1 erleichtert die Aktivierung von Mobilfunkverträgen durch die eSIM-Komfortaktivierung. Die digitale SIM ersetzt die physische Karte und wird bei den meisten angebotenen Smartphones unterstützt.

Kunden von 1&1 erhalten ihr Smartphone bereits vorkonfiguriert. Beim ersten Einschalten erkennt das Gerät automatisch das hinterlegte eSIM-Profil. Ein Klick genügt, um den Vertrag zu aktivieren und sofort im 1&1 5G-Netz zu nutzen, ohne QR-Code oder physische SIM-Karte.

Digitale Aktivierung im Fokus

Die eSIM ist fest im Gerät integriert und ermöglicht eine Aktivierung direkt beim ersten Einschalten. Auch beim Gerätewechsel können aktuelle Übertragungsfunktionen genutzt werden. 1&1 verfolgt einen eSIM-first-Ansatz, der den Einsatz klassischer SIM-Karten reduziert, Ressourcen spart und Verpackungs- sowie Transportemissionen verringert (laut Unternehmensangaben).

Es ist interessant zu sehen, wie schnell der Mobilfunkbereich sich in Richtung digitale Aktivierung bewegt. Das iPhone Air zeigt, dass der Trend zu eSIM unumkehrbar ist. Ich selbst setzte nach wie vor auf eine klassische SIM-Karte, was mir persönlich bei einem Gerätewechsel doch noch etwas komfortabler erscheint.

Vodafone

Vodafone aktualisiert GigaMobil-Tarife

Vodafone hat sein GigaMobil-Tarifportfolio aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere das Datenvolumen und die Grundgebühren der einzelnen Tarife. Betroffen sind sowohl…

9. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / 1und1 / 1&1: eSIM-Komfortaktivierung gestartet
Weitere Neuigkeiten
Stecker Strom
So zuverlässig ist der Strom in Deutschland wirklich
in Marktgeschehen
FBoy Island: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Dating-Show
in Unterhaltung
Vodafone
Vodafone aktualisiert GigaMobil-Tarife
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Das sind die Segment-Spitzenreiter im deutschen Pkw-Markt
in Mobilität
Vodafone Glasfaser
Vodafone und Westconnect erweitern Glasfaser-Kooperation
in Vodafone
Anke Engelke spielt Zugchefin in neuer DB-Serie
in Mobilität
Euro Bank Geld
Ab heute wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix bringt Spiele auf euren TV daheim
in Dienste
Volkswagen Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
in Fintech
Rivian setzt mehr auf Google und lehnt Apple ab
in Mobilität