Porsche K1: Flaggschiff mit V8 statt Elektromotor

Der Porsche „K1“ ist mehr oder weniger offiziell, man hat den neuen SUV, der sich über dem Cayenne einordnen soll, hier und da immer wieder bestätigt. Bisher aber als neues Spitzenmodell für die Elektromobilität, von der Porsche nicht mehr ganz so begeistert ist. Daher wird der große SUV auch nicht als Elektroauto kommen.

Stattdessen wird es ein Pendant zum kommenden Audi Q9, so Autocar, und es gibt einen V6 oder V8 unter der Motorhaube. Basis ist die neue PPC (Premium Platform Combustion), wobei das keine neue Plattform, sondern eine Weiterentwicklung von alter Technik ist. Der Fokus des SUVs wird eher auf China und den USA liegen.

Verbrenner statt Elektro-Vorzeigemodell

Eigentlich sollte der „K1“ einst ein Vorzeigemodell für die SSP (Scalable Systems Platform) werden, die neue Elektro-Plattform im VW-Konzern, aber Porsche ist bei Elektroautos mittlerweile skeptisch. In Deutschland wird der „K1“ übrigens auch nicht gebaut, das wäre zu teuer, er läuft in Bratislava im VW-Werk vom Band.

Ich glaube nicht, dass das die Lösung für die Krise bei Porsche ist, im Gegenteil, es könnte diese sogar weiter befeuern. Das Problem der Marke ist nicht der Antrieb, dieser spielt natürlich auch eine Rolle, bei Porsche sind die Probleme an anderer Stelle zu finden. Schauen wir mal, der „K1“ soll erst 2028 auf den Markt kommen.

Der Stand der Software bei Volkswagen (am Beispiel von Porsche)

Mit der „Premium Platform Electric“ entschied sich der Volkswagen-Konzern dazu, dass man doch auf Android Automotive setzt, allerdings ohne Google-Dienste.…

15. Februar 2026 | Jetzt lesen →

  1. Tobias 🏅
    sagt am

    Was nutzt ein Elektro-Vorzeigemodell, wenn es keiner kauft ?
    Daher ist der Verbrenner nur die logische Konsequenz.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tobias ⇡

      Weil es nicht „keiner“ kauft, siehe Macan Elektro.

