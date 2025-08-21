ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos

Elektroautos gewinnen in Deutschland langsam an Beliebtheit. Eine aktuelle Umfrage der ADAC Autoversicherung zeigt, wie Autofahrer den Umstieg auf Stromer bewerten und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.

Die Umfrage unter 1071 Autofahrern, die bei der Kfz-Versicherung mitentscheiden, ergab, dass 81 Prozent derjenigen, die bereits ein Elektroauto gefahren haben, das Fahren mit Stromern gut oder sehr gut bewerten.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt lag der Anteil neu zugelassener Elektroautos in Deutschland im ersten Halbjahr 2025 bei 17,7 Prozent. Europaweit überschritt die Zahl der Neuzulassungen laut PwC erstmals die Millionenmarke, was einem Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Gründe für die steigende Nachfrage nach Elektroautos

Die Umfrage zeigt, dass 76 Prozent der Befragten die größere Fahrzeugauswahl als Hauptgrund für den Wechsel auf E-Autos sehen. Verbesserte Akkus tragen ebenfalls zum Trend bei: 61 Prozent führen die höheren Reichweiten und kürzeren Ladezeiten auf die weiterentwickelten Antriebsbatterien zurück.

Treue zu Marke und Versicherung

31 Prozent der Nicht-E-Auto-Fahrer würden ihrer Automarke treu bleiben

34 Prozent würden zu einer anderen Marke wechseln

35 Prozent sind unentschlossen

58 Prozent würden bei der bisherigen Kfz-Versicherung bleiben

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Versicherungsschutz für Akkus. 72 Prozent der Befragten halten diesen Schutz für wichtig, da ein Austausch des Akkus Kosten von bis zu 20.000 Euro verursachen kann. Die ADAC-Autoversicherung empfiehlt eine „Allgefahrendeckung“ für den Akku.

Probefahrten sind entscheidend für die Kaufentscheidung: 86 Prozent der Befragten würden ohne Testfahrt kein Elektroauto erwerben, 78 Prozent erwarten dabei auch das Laden des Fahrzeugs, und 70 Prozent möchten mehrere Probefahrten durchführen.

Persönlich finde ich es interessant, dass trotz der hohen Zufriedenheit viele Fahrer beim Wechsel auf ein E-Auto nicht automatisch ihrer Marke oder Versicherung treu bleiben würden. Das zeigt, dass Komfort und technische Verbesserungen allein noch keine langfristige Kundenbindung garantieren.