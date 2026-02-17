Airbnb startet „Jetzt buchen, später bezahlen“ in Deutschland

Das Unternehmen Airbnb führt in Deutschland die Option „Jetzt buchen, später bezahlen“ für qualifizierte Inserate ein.

Mit der neuen Zahlungsmethode können Gäste Unterkünfte weltweit reservieren, ohne bei der Buchung sofort zu zahlen. Voraussetzung sind Inserate mit moderaten oder flexiblen Stornierungsbedingungen. Der vollständige Betrag wird erst kurz vor Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist fällig. Laut Unternehmensangaben bleiben die von Gastgebern festgelegten Stornierungsregeln unverändert.

Airbnb erweitert flexible Zahlungsoptionen für deutsche Gäste

In den USA habe die Einführung im Sommer 2025 zu einer Beschleunigung der Buchungen im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal geführt, so das Unternehmen. Auch in Deutschland sieht Airbnb Nachfrage nach flexibleren Modellen, insbesondere bei Gruppenreisen.

Ergebnisse einer Umfrage unter Reisenden in Deutschland:

45 Prozent halten flexible Zahlungsoptionen für wichtig

Knapp 50 Prozent nutzen solche Angebote

35 Prozent verpassten Buchungen wegen Abstimmungsproblemen

Diese Option ergänzt bestehende Modelle wie Teilzahlungen oder die spätere Zahlung per Klarna. Airbnb reagiert damit aus meiner Sicht auf den Wunsch vieler Reisender nach größerer finanzieller Planbarkeit, ohne die bestehenden Stornierungsbedingungen zu verändern. Grundsätzlich finde ich es gut, mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben, auch wenn ich selbst solche Optionen ungern nutze.