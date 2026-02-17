Dienste

Airbnb startet „Jetzt buchen, später bezahlen“ in Deutschland

Autor-Bild
Von
|
Airbnb Logo Header

Das Unternehmen Airbnb führt in Deutschland die Option „Jetzt buchen, später bezahlen“ für qualifizierte Inserate ein.

Mit der neuen Zahlungsmethode können Gäste Unterkünfte weltweit reservieren, ohne bei der Buchung sofort zu zahlen. Voraussetzung sind Inserate mit moderaten oder flexiblen Stornierungsbedingungen. Der vollständige Betrag wird erst kurz vor Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist fällig. Laut Unternehmensangaben bleiben die von Gastgebern festgelegten Stornierungsregeln unverändert.

Airbnb erweitert flexible Zahlungsoptionen für deutsche Gäste

In den USA habe die Einführung im Sommer 2025 zu einer Beschleunigung der Buchungen im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal geführt, so das Unternehmen. Auch in Deutschland sieht Airbnb Nachfrage nach flexibleren Modellen, insbesondere bei Gruppenreisen.

Ergebnisse einer Umfrage unter Reisenden in Deutschland:

  • 45 Prozent halten flexible Zahlungsoptionen für wichtig
  • Knapp 50 Prozent nutzen solche Angebote
  • 35 Prozent verpassten Buchungen wegen Abstimmungsproblemen

Diese Option ergänzt bestehende Modelle wie Teilzahlungen oder die spätere Zahlung per Klarna. Airbnb reagiert damit aus meiner Sicht auf den Wunsch vieler Reisender nach größerer finanzieller Planbarkeit, ohne die bestehenden Stornierungsbedingungen zu verändern. Grundsätzlich finde ich es gut, mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben, auch wenn ich selbst solche Optionen ungern nutze.

Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis

Die Marke Unlimited Mobile senkt die Preise ihrer monatlich kündbaren Mobilfunktarife. Unlimited Mobile bietet SIM-Only-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen im o2-Netz…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Airbnb startet „Jetzt buchen, später bezahlen“ in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Byd Sealion 7 Header
BYD: So will die China-Marke den deutschen Markt endlich erobern
in Mobilität
Simpsons Disney Header
Die Simpsons werden „niemals enden“
in News
Der neue Kia EV5 für 2026 wird ein großer Schritt
in Mobilität
Skoda: Ein Blick auf das neue Elektro-Flaggschiff
in Mobilität
Steam Deck Oled Header
Valve stellt das Steam Deck OLED „zeitweise“ ein
in Gaming
Apple überrascht mit iOS 26.4 – bisher aber ohne neues Siri
in Firmware und OS
Apple kündigt Event für den 4. März an
in Events
7 vs. Wild geht weiter: Staffel 6 für Amazon Prime Video bestätigt
in News
Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis
in Tarife
ALDI TALK rabattiert Starter-Set drastisch und zahlt 30 Euro Wechselbonus
in Tarife