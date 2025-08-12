Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt

Amazon trennt sich von seinem Appstore für Android, das ist seit Anfang des Jahres bekannt. Doch da der Zeitpunkt immer näher rückt und das einige vielleicht nicht mitbekommen oder vergessen haben, gibt es hier eine kleine Erinnerung.

Der Amazon Appstore wird am 20. August eingestellt, an diesem Tag endet dann auch das Amazon Coins Programm. Wer also noch welche hat, der sollte das jetzt nutzen, da der Store für Android in etwa einer Woche nicht mehr funktioniert.

Falls ihr ein Produkt von Amazon selbst nutzt, wie ein Fire Tablet oder einen Fire TV, dann seid ihr davon nicht betroffen, keine Sorge. Langfristig wird der Dienst hier aber sicher auch auslaufen, immerhin trennt sich Amazon komplett von Android.