Amazon führt Kindle+ für seine E-Reader ein

Amazon hat sich von „Kindle Unlimited“ getrennt, das Abo heißt jetzt „Kindle+“ und passt damit besser zu Alexa+, der kostenpflichtigen Version von Alexa. Es ist aber nur ein neuer Name, denn Änderungen am Abo hat Amazon nicht vorgenommen.

Was ist Kindle+? Für 11,75 Euro im Monat bekommt ihr eine Flatrate mit einem von Amazon ausgewählten Angebot an digitalen Büchern. Wobei ihr diese nicht nur auf den E-Readern der Kindle-Reihe, sondern auch in der Kindle-App lesen könnt. Das Abo kann außerdem 30 Tage getestet werden, weitere Details gibt es bei Amazon.

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