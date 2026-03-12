Dienste

Amazon macht Alexa ein bisschen „frecher“

Amazon baut das Angebot an Optionen für Alexa+ aus und hat einen neuen „Sassy-Stil“ (dt. frech) in den USA angekündigt. Hier soll es etwas mehr „Witz“ in den Antworten geben und Alexa verteilt hier und da mal eine kleine Spitze an euch.

Mit Kids-Modus lässt sich diese Option nicht auswählen und man muss vorher ein paar Dinge abhaken, bevor man das nutzen kann, denn dieser Stil richtet sich nur an Erwachsene. Es gibt aber keine, und das hat Amazon klar betont, sexuellen, illegalen oder beleidigenden Inhalte. Damit gibt es jetzt fünf Optionen für Alexa+.

Der Sassy-Stil basiert auf einer Prämisse: Erst helfen, dann urteilen. Jede Antwort ist mit Witz und einer gut platzierten Spitze versehen – sie beantwortet Ihre Frage, aber zuerst weckt sie ein Gefühl in Ihnen. Erwarten Sie charmante Realitätschecks, Komplimente, die irgendwie wehtun, und unerwartete Herzlichkeit. Gleichberechtigte Respektlosigkeit, keine Entschuldigungen. Ehrlich, scharfsinnig und witzig – und irgendwie ist das mehr als hilfreich.

