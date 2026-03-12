Google Maps bekommt KI-Chat und neue 3D-Navigation

Dienste

Der Kartendienst Google Maps erhält zwei neue KI-gestützte Funktionen: Ask Maps und Immersive Navigation.

Google hat zwei umfangreiche Neuerungen für Google Maps angekündigt. Mit Ask Maps führt das Unternehmen eine konversationelle Suchfunktion ein, die laut Unternehmensangaben komplexe, alltagsnahe Fragen beantworten soll, etwa nach freien Tennisplätzen mit Beleuchtung oder Lademöglichkeiten für Smartphones ohne lange Wartezeiten.

Die Funktion basiert auf Googles Gemini-Modellen und soll ab sofort zunächst in den USA und Indien auf Android und iOS verfügbar sein.

Ask Maps greift laut Google auf Daten von über 300 Millionen Orten sowie auf Beiträge von mehr als 500 Millionen Nutzern zurück. Die Ergebnisse werden personalisiert angezeigt, basierend auf gespeicherten Orten und früheren Suchanfragen. Nutzer können über die Funktion direkt Restaurantreservierungen vornehmen, Orte speichern oder Routen starten.

Immersive Navigation: Größtes Navigations-Update seit über einem Jahrzehnt

Parallel dazu stellt Google die sogenannte Immersive Navigation vor, die laut Unternehmensangaben die bisher größte Überarbeitung der Fahrnavigation seit über zehn Jahren darstellt.

Die neue Ansicht zeigt Gebäude, Brücken und Geländestrukturen dreidimensional und hebt relevante Straßendetails wie Spuren, Ampeln und Stoppschilder hervor. Sprachansagen sollen natürlicher klingen und kontextbezogene Hinweise auf bevorstehende Abbiegungen oder Spurwechsel geben.

Immersive Navigation wird ab heute in den USA eingeführt und in den kommenden Monaten auf kompatible iOS- und Android-Geräte, CarPlay, Android Auto und Fahrzeuge mit integriertem Google-System ausgeweitet.

Ich halte die Kombination aus konversationeller Suche und verbesserter Echtzeit-Navigation für einen folgerichtigen Schritt, auch wenn sich der tatsächliche Mehrwert erst im Alltagseinsatz zeigen wird.

