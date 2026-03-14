Dienste

Amazon Prime Video Ultra kommt: Teurer, ohne Werbung und 4K

Autor-Bild
Von
Google News
|
Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Amazon entschied sich vor zwei Jahren für Werbung bei Prime Video, bot aber eine Option an, mit der man diese entfernen kann. Für 2,99 Euro im Monat kann man die Inhalte weiterhin werbefrei schauen. Das wird sich aber nächsten Monat ändern.

Amazon Prime Video Ultra startet im April

In den USA, danach in anderen Ländern, startet am 10. April erstmals Amazon Prime Video Ultra, das ist dann quasi das normale Prime Video ohne Werbung, aber mit 5 Dollar im Monat wird es teurer. Und es wird die einzige Option für 4K sein.

Bisher war es nämlich so, dass Amazon beim „normalen“ Prime Video weiterhin die gewohnte Qualität zeigte, das wird sich ändern. Außerdem gibt es Dolby Atmos auch nur im Ultra-Abo. Und man bekommt noch 5 statt 4 gleichzeitige Streams.

Amazon Prime Video wird immer unattraktiver

Bei anderen Anbietern ist das bereits normal, denn 4K gibt es dort immer nur im teuersten Abo, jetzt folgt Amazon also diesem Beispiel. Und ich gehe davon aus, dass das nicht die letzte Preiserhöhung bei Amazon Prime Video Ultra sein wird.

Immer schlechtere Trash-Inhalte, immer mehr Werbung, immer teurer, der Dienst von Amazon wird zunehmend unattraktiver, wenn man nicht mehr dafür zahlt. Die Details für Deutschland stehen noch aus, ich rechne aber mit 5 Euro im Monat.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Malcolm mittendrin: Hier ist der deutsche Trailer für das Comeback

Scrubs und Malcolm mit neuen Staffeln in einem Monat, das wirkt für ich immer noch verrückt, da ich mit beiden…

13. März 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Amazon Prime Video Ultra kommt: Teurer, ohne Werbung und 4K
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Header
Samsung Galaxy Watch 2 kommt 2026 und bringt neuen Standard mit
in Wearables
Cyberpunk 2 im Fokus: Es wird keine DLCs für Cyberpunk 2077 geben
in Gaming
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bundesnetzagentur veröffentlicht Tool zur Prüfung der Telekommunikations-Mindestversorgung
in Dienste
Malcolm mittendrin: Hier ist der deutsche Trailer für das Comeback
in Unterhaltung
Volkswagen: VW ID Tiguan und noch ein Elektro-GTI kommen 2026
in Mobilität
Tap to Unlock: Nuki Keypad 2 NFC kündigt sich an
in Smart Home
Bank Of Scotland
Bank of Scotland: Höhere Zinsen für drei Festgeldlaufzeiten
in Fintech
1822direkt
1822direkt hebt die Festgeldzinsen an
in Fintech
IKEA plant neue kompakte Filialen in Europa
in Handel
Massiver Leak bei BMW „kündigt“ völlig neue Elektroautos an
in Mobilität