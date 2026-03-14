Amazon Prime Video Ultra kommt: Teurer, ohne Werbung und 4K

Amazon entschied sich vor zwei Jahren für Werbung bei Prime Video, bot aber eine Option an, mit der man diese entfernen kann. Für 2,99 Euro im Monat kann man die Inhalte weiterhin werbefrei schauen. Das wird sich aber nächsten Monat ändern.

Amazon Prime Video Ultra startet im April

In den USA, danach in anderen Ländern, startet am 10. April erstmals Amazon Prime Video Ultra, das ist dann quasi das normale Prime Video ohne Werbung, aber mit 5 Dollar im Monat wird es teurer. Und es wird die einzige Option für 4K sein.

Bisher war es nämlich so, dass Amazon beim „normalen“ Prime Video weiterhin die gewohnte Qualität zeigte, das wird sich ändern. Außerdem gibt es Dolby Atmos auch nur im Ultra-Abo. Und man bekommt noch 5 statt 4 gleichzeitige Streams.

Amazon Prime Video wird immer unattraktiver

Bei anderen Anbietern ist das bereits normal, denn 4K gibt es dort immer nur im teuersten Abo, jetzt folgt Amazon also diesem Beispiel. Und ich gehe davon aus, dass das nicht die letzte Preiserhöhung bei Amazon Prime Video Ultra sein wird.

Immer schlechtere Trash-Inhalte, immer mehr Werbung, immer teurer, der Dienst von Amazon wird zunehmend unattraktiver, wenn man nicht mehr dafür zahlt. Die Details für Deutschland stehen noch aus, ich rechne aber mit 5 Euro im Monat.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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