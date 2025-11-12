Kurz vor HBO-Aus: Sky kauft bei Sony Pictures ein

News

Sky dürfte ab 2026 ein deutlich kleineres Angebot an Inhalten bieten, denn schon im Januar startet HBO Max bei uns in Deutschland. Vielleicht werden nicht direkt alle HBO-Serien bei Sky und WOW verschwinden, langfristig allerdings schon.

Sky kauft Serien von Sony ein

Und damit man den Kunden neue Inhalte bieten kann, hat man sich heute für einen Deal mit Sony Pictures Television in Deutschland, Österreich und der Schweiz entschieden. Man möchte bald „exklusiven Serien“ bei Sky und WOW anbieten.

Als Highlight nennt man „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“, was jetzt natürlich kein House of the Dragon ist. Aber man setzt auch auf kommende Serien wie „Herr der Fliegen“ oder „Red Eye“ (aktuell wohl noch bei Paramount+).

Ich bin sehr gespannt, wie sich Sky und WOW nächstes Jahr entwickeln und wie es genau mit den HBO-Inhalten weitergeht. Ohne diese wird es nicht leicht, daher wäre es langsam wirklich mal Zeit für eine bessere Qualität mit 4K und Dolby.

