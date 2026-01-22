Mobilität

Android Automotive: Volvo plant „das größte Update“ aller Zeiten

Volvo wird mit dem neuen EX60 auch eine neue Version der Software anbieten, es handelt sich allerdings weiterhin um Android Automotive mit allen Google-Diensten und sogar schon Gemini. Aber auch die alten Modelle werden damit versorgt.

Bis Ende des Jahres steht eines der größten OTA-Updates in der Geschichte der Autos an, so Anders Bell von Volvo laut Autocar auf dem Event. Über 2,5 Millionen Modelle mit Android Automotive gibt es und diese bekommen dieses Update.

Es werden nicht alle die exakt gleiche Version bekommen, einige haben immerhin veraltete Hardware verbaut, Gemini bekommen aber alle, die neue KI funktioniert immerhin über die Cloud (und Google ist es wichtig, dass Gemini schnell wächst).

