Elektroautos bleiben Luxus für Gutverdiener – Wer wenig verdient, bleibt (noch) außen vor
Der Besitz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden hängt stark vom Einkommen der Haushalte ab, wie das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Erhebung mitteilt.
Nur ein kleiner Teil der Haushalte mit niedrigerem Einkommen besitzt ein Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid. Laut Statistischem Bundesamt verfügten 2023 lediglich 1,3 % der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2600 Euro über mindestens ein solches Fahrzeug.
Bei Haushalten mit einem Einkommen zwischen 2600 und 3600 Euro waren es 3,5 %, während Haushalte ab 5000 Euro monatlich zu 13,4 % E-Autos oder Plug-in-Hybride nutzten. Insgesamt hatten 6,0 % aller privaten Haushalte mindestens ein elektrisch betriebenes Fahrzeug.
Die Zahlen überraschen kaum, denn es ist schon länger bekannt, dass u. a. Hauseigentümer dreimal häufiger ein Elektroauto besitzen als Mieter.
Elektromobilität nach Haushaltsstruktur und Fahrzeugart
Paare mit Kindern nutzen häufiger E-Autos oder Plug-in-Hybride als Paare ohne Kinder. 11,5 % der Paarhaushalte mit Kindern besaßen mindestens ein Fahrzeug mit Elektroantrieb, während es bei Paaren ohne Kinder 7,5 % waren. Bei Alleinlebenden lag der Anteil bei 2,2 %.
Von den Haushalten mit E-Autos oder Plug-in-Hybriden besaß knapp die Hälfte ein neu gekauftes Fahrzeug, 45,2 % ein geleastes Fahrzeug und 15,2 % einen Gebrauchtwagen.
Höhere Neuzulassungen und wachsende Ladeinfrastruktur
- 30,0 % der Pkw-Neuzulassungen 2025 waren elektrisch
- Gut 545 100 davon waren reine Batterieautos
- 160 000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, davon 36 000 Schnellladepunkte
Der Anteil neu zugelassener Elektrofahrzeuge stieg 2025 auf 30,0 %, nach 20,3 % im Jahr 2024. Die Ladeinfrastruktur wuchs auf 160.000 öffentliche Ladepunkte, mit regionalen Unterschieden zugunsten von Bayern, Baden-Württemberg und Küstenregionen. Durchschnittlich liegt die nächste Ladesäule sieben Minuten entfernt.
Wir stellen also fest, dass E-Autos derzeit vor allem für Haushalte mit hohem Einkommen erschwinglich sind, während Haushalte mit niedrigem Einkommen deutlich seltener elektrisch fahren können (oder wollen?). Genau dieses Thema adressieren die Regierung sowie einige Hersteller aktuell.
Naja, ich weiß nicht wie sinnvoll diese Statistik ist. E-Autos sind halt häufig noch Neuwagen und werden kaum gebraucht gekauft. Man müsste die Statistik viel mehr mit Verbrenner Neuwagen vergleichen und hier wird sich vermutlich das exakt selbe Bild zeigen. Von daher ist die Aussage eher: Neuwagen bleiben Luxus für Gutverdiener, was jetzt aber auch nicht überrascht.
Das ist doch aber Quatsch? Wenn du die Statistik mit Verbrenner machen würdest, würdest du sehen, dass auch Geringverdiener alle Verbrenner fahren oder was genau meinst du? Und das, was du beschreibst, ist doch Teil des Problems, dass diese meist neu gekauft werden und darum einer gewissen Bevölkerungsgruppe verschlossen bleiben.
Ich freue mich darauf, wie die üblichen verdächtigen diese Sachlage wieder schönreden oder ganz wegreden. 🙃 Ich weise es seit Jahren darauf hin, dass Elektroautos die soziale Spaltung massiv vorantreiben und eine „Mobilität für alle“ nur durch den Verbrenner gewährleistet war. Aber das will man im Elfenbeinturm der Besserverdiener ja nicht hören. ☝️
es dauert halt lange.. bei Verbrennern ging es ja auch nicht von heute auf morgen bis alle einen hatten
außerdem ist bei PKWs auch viel Emotionalität (freundlich ausgedrückt) dabei…
Es gibt viele die sehr sehr viel Geld für Verbrenner ausgeben, mit dem Geld kann man auch gut elektrisch Fahren ;)
Deshalb glaube ich inzwischen, dass der Umstieg auf E-LKWs schneller gehen wird als der Umstieg auf E-Autos.
Aber glaubst du wirklich, die Haushalte mit dem geringen Einkommen geben wegen Emotionalität mehr für den Verbrenner aus? Das glaub ich eher nicht, das betrifft dann doch eher auch die Besserverdiener.
es gibt halt schon nach wie vor eine starke emotionale Bindung zum Verbrenner.. ich merke das auch in meinem persönlichen Umfeld. Viele haben auch irgendwie fast schon Angst davor.. warum auch immer.
Aber ich denke das erledigt sich über die Zeit von selbst. Die Frage ist eigtl. nur noch wie lange es dauern wird.
Bloß weil du dein Verschwörungsgelaber von der „sozialen Spaltung“ hier jedes mal neu auftischst, wird deine Aussage nicht wahrer.
Zum wiederholten Male….
Wer wird gezwungen BEVs zu kaufen?
Wem wird die „Mobilität“ verwehrt wenn er sich keinen BEV als Neuwagen leisten kann?
Du hättest auch vor 100 Jahren genau den gleichen Schwachsinn gefaselt in Bezug auf Pferdekutschen und diese neumodischen unbezahlbaren Verbrenner.
Übrigens:
https://www.mobiflip.de/dacia-spring-fuer-5900-euro-elektroauto-zum-kampfpreis/
https://www.mobiflip.de/citroen-verdoppelt-foerderung-und-senkt-elektroauto-preise-drastisch/
Nachdem deine ganzen alten Argumente wie eFuel und Reichweite, etc. ad absurdum geführt wurden, wie lange dauert es noch bis du auch mit deiner „sozialen Spaltung“ wieder ein Mal daneben liegst?
Und da ist der Vorzeigerealitätsverweigerer … die Verbreitung bei Geringverdienern ist so gewollt oder was genau willst du sagen? da muss der Staat nun schon Milliarden in die Hand nehmen, damit Leute Autos kaufen können, die sie früher mit dem Arsch nicht angeschaut hätten, weil sie null Ausstattung haben und wirklich nicht mehr können als von A nach B zu fahren mkit Mini-Reichweiten natürlich. Da können die armen Menschen in diesem Land aber wirklich dankbar sein, dass der gesamte Mark dazu gezwungen wird, auf überteuerte Elektroautos umzusteigen und sie dabei abgehängt werden. Ich bin schon gespannt, wann der seit Jahren propagierte große Gebrauch Markt von Elektroautos kommt, damit sich wieder jeder ein Fahrzeug leisten kann. Bisher passiert ja gar nichts. Aber das ist natürlich auch egal, denn wenn in einem 11-Geschosser im Plattenbauviertel wohnt, kann sowieso nur bei Aldi laden.
Antworte auf meine Fragen!
Wer wird gezwungen BEVS zu kaufen? Wer?
Wer darf mit seinem supertollen Verbrenner seine Mobilität nicht mehr ausleben, da er sich keinen überteuerten BEV leisten kann? Wer?
Wenn du einmal, nur einmal, Antworten auf meine Fragen hast, dann können wir uns auch gerne über den anderen üblichen Unsinn auslassen, mit der du in deiner „Antwort“ wieder die Nebelkerzen zündest.
Ich zitiere Robert, ändere sein Zitat aber am Ende ab: „Ich freue mich darauf, wie die üblichen verdächtigen, die nach ein paar Argumenten mit Fakten einfach nicht mehr antworten und im nächsten Beitrag das gleiche Thema erneut aufmachen“ 😄
Die Pippi Langstrumpf, die alle Fakten ignoriert und ich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, Verbrenner werden gezielt immer teurer, nicht nur durch die CO2-Abgabe, sondern auch durch die Besteuerung und viele andere Kosten. Der Kunde soll gezwungen werden nur noch Elektro wählen zu können rein aus finanziellen Gründen und das schlägt natürlich bei Geringverdienern viel mehr ins Gewicht. Die Verbrenner werden teurer und das Geld für neue Elektroautos fehlt bei Ihnen, sie sind die Verlierer der ganzen Umstellung. Wer das ignoriert und wegredet, der hat keinerlei Ahnung von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Aber so elitär daher redende Leute wie du werden das wahrscheinlich nie verstehen
Wer einen billigen Gebrauchtwagen haben will, der wird ihn suchen und finden, auch einen Verbrenner.
Ja, Autos sind generell teurer geworden in den letzten Jahren, so wie vieles andere auch – auch Verbrenner.
Wenn ich jetzt aber gerade seit der neuen Förderung manche E-Auto-Deals ansehe, klingt das für mich ehrlich gesagt schon ziemlich erschwinglich, mit neuen Kleinwagen unter 10.000 Euro, oder Leasingraten von 99 Euro für einen ID3, 80 Euro für einen Hyundai Inster oder 15 Euro für einen Leapmotor T03.
Dazu kommt eben der günstigere Unterhalt.
Ein einheitliche Mobilität für alle kann es eh nicht geben, dazu sind jedermanns Bedürfnisse zu unterschiedlich. Ein Teil der Bevölkerung fährt heute mit dem alten Verbrenner noch besser und kauft sich in den nächsten Jahren gar kein Auto (aber vielleicht in 5 oder 8 Jahren, da sieht die ganze Landschaft noch mal ganz anders aus).
Ein Teil der Bevölkerung hat nicht mal einen Führerschein – da ist ein Teil von Mobilität auch eine vernünftige Fahrrad-Infrastruktur und das Deutschlandticket in Verbindung mit gutem ÖPNV.
Im Grundgesetz stand nie „Das Recht eines jeden Deutschen auf ein eigenes Auto, das jährlich mit Milliarden subventioniert wird, ist unantastbar“, auch wenn das von verschiedenen Seiten suggeriert wird.
Da wäre nur ein Problem, Geringverdiener kaufen, keine Neuwagen. Die kaufen für 2-3000, € gebrauchten. Das ist oft schon das Limit, was überhaupt möglich ist. Manche können sich vielleicht nicht vorstellen, wie viele Menschen nur so Mobilität überhaupt nutzen können. Und bei vielen hängt dann noch der Job dran.