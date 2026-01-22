Elektroautos bleiben Luxus für Gutverdiener – Wer wenig verdient, bleibt (noch) außen vor

Der Besitz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden hängt stark vom Einkommen der Haushalte ab, wie das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Erhebung mitteilt.

Nur ein kleiner Teil der Haushalte mit niedrigerem Einkommen besitzt ein Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid. Laut Statistischem Bundesamt verfügten 2023 lediglich 1,3 % der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2600 Euro über mindestens ein solches Fahrzeug.

Bei Haushalten mit einem Einkommen zwischen 2600 und 3600 Euro waren es 3,5 %, während Haushalte ab 5000 Euro monatlich zu 13,4 % E-Autos oder Plug-in-Hybride nutzten. Insgesamt hatten 6,0 % aller privaten Haushalte mindestens ein elektrisch betriebenes Fahrzeug.

Die Zahlen überraschen kaum, denn es ist schon länger bekannt, dass u. a. Hauseigentümer dreimal häufiger ein Elektroauto besitzen als Mieter.

Elektromobilität nach Haushaltsstruktur und Fahrzeugart

Paare mit Kindern nutzen häufiger E-Autos oder Plug-in-Hybride als Paare ohne Kinder. 11,5 % der Paarhaushalte mit Kindern besaßen mindestens ein Fahrzeug mit Elektroantrieb, während es bei Paaren ohne Kinder 7,5 % waren. Bei Alleinlebenden lag der Anteil bei 2,2 %.

Von den Haushalten mit E-Autos oder Plug-in-Hybriden besaß knapp die Hälfte ein neu gekauftes Fahrzeug, 45,2 % ein geleastes Fahrzeug und 15,2 % einen Gebrauchtwagen.

Höhere Neuzulassungen und wachsende Ladeinfrastruktur

30,0 % der Pkw-Neuzulassungen 2025 waren elektrisch

Gut 545 100 davon waren reine Batterieautos

160 000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, davon 36 000 Schnellladepunkte

Der Anteil neu zugelassener Elektrofahrzeuge stieg 2025 auf 30,0 %, nach 20,3 % im Jahr 2024. Die Ladeinfrastruktur wuchs auf 160.000 öffentliche Ladepunkte, mit regionalen Unterschieden zugunsten von Bayern, Baden-Württemberg und Küstenregionen. Durchschnittlich liegt die nächste Ladesäule sieben Minuten entfernt.

Wir stellen also fest, dass E-Autos derzeit vor allem für Haushalte mit hohem Einkommen erschwinglich sind, während Haushalte mit niedrigem Einkommen deutlich seltener elektrisch fahren können (oder wollen?). Genau dieses Thema adressieren die Regierung sowie einige Hersteller aktuell.