Android: Neues Google-Projekt kommt später als gedacht

Google arbeitet aktuell an der Zukunft von Android und möchte mit dem Projekt „Aluminium“ das OS zur Basis für PCs und Laptops machen. Ja, ChromeOS wird eingestellt, aber das wird vermutlich doch noch eine ganze Weile dauern.

Bei Google sprach man zwar letztes Jahr von 2026, aber ein Rechtsstreit mit dem US-Staat hat laut The Verge offenbart, dass es wohl nur im kleinen Kreise gegen Ende des Jahres losgeht und die finale Version sogar erst 2028 kommen wird.

Und die neue Version von Android, die ChromeOS ersetzen wird, ist nicht mit der aktuellen Hardware kompatibel, Google muss die Chromebooks also sowieso viele Jahre mit Updates unterstützen, da man 10 Jahre lang den Support garantiert.

ChromeOS wird also irgendwann verschwinden und von Android ersetzt, aber es wird noch viele Jahre dauern, bis dieser Schritt in der breiten Masse ankommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Google auf der I/O im Frühjahr merh Details nennt.

