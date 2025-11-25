Projekt „Aluminium“: Google plant nächsten Schritt für Android

Google wird ChromeOS schon nächstes Jahr offiziell auslaufen lassen und will ab 2026 mit einem neuen Betriebssystem für PCs und Laptops starten. Basis ist bald Android und der interne Codename für diesen Schritt lautet wohl „Aluminium“.

Darauf deutet jedenfalls ein Jobeintrag von Google hin, den Android Authority jetzt entdeckt hat. In diesem bezeichnet Google das „Aluminium OS“ als Betriebssystem für die künstliche Intelligenz. Gemini steht bei der Entwicklung also voll im Fokus.

Details rund um den Nachfolger von ChromeOS fehlen bisher noch, aber es soll laut Google nächstes Jahr losgehen, ich rechne also zeitnah mit ersten Informationen. Meine Vermutung wäre, dass Google das neue Betriebssystem für Android auf der Google I/O 2026 vorstellen wird. Diese findet in der Regel im Frühjahr (Mai) statt.