Angriff auf den Skoda Octavia: Dacia plant neues Modell für 2026

Dacia wird sein Portfolio in diesem Jahr ausbauen und plant angeblich einen neuen Bestseller im Lineup, so Autocar. Mit dem Modell „C-Neo“ (wie es intern genannt wird, es gibt noch keinen finalen Namen) greift man u.a. den Skoda Octavia an.

Dacia will „in den nächsten Monaten“ einen neuen Kombi für unter 25.000 Euro zeigen und noch 2026 auf den Markt bringen. Dieses Modell sei „entscheidend“ für das Wachstum vielen Märkten in Europa, wo solche Modell noch sehr beliebt sind.

Vor allem der Erfolg des Bigster habe Dacia ermutigt, dass man Neues wagen und eine Nummer größer (C-Segment) werden kann, so Dacia auf Nachfrage. Das erste Mal haben wir Ende 2025 von diesem Schritt gehört, aber es gibt einen Nachteil.

Dacia plant keinen Elektro-Kombi

Wer jetzt dachte, dass er damit endlich eine elektrische und preiswerte Option als Kombi bekommt, den muss ich hier enttäuschen, denn dieses Modell von Dacia wird es nur als Verbrenner geben. Aber es kommt, wie beim Bigster, ein Hybrid.

Dacia will hier, wie bei den anderen Modellen im Lineup, kein Vorzeigeauto, was man sich stolz in den Vorgarten stellt, das sei ein „Werkzeug“. Günstig, reduziert, mit viel Platz und vor allem praktisch. Schade, dass sich die Renault-Gruppe bei Dacia so sehr mit Elektroautos zurückhält, so ein Modell könnte man gebrauchen.