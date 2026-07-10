Angst vor Preis-Schock: Samsung fährt Produktion des alten Flaggschiffs hoch

Die S27-Reihe ist fertig, bald geht es in die Produktion und Anfang 2027 werden wir dann wieder ein neues Lineup für das Jahr sehen. Diese neue Reihe soll aber, wie die neue Fold-Reihe, teurer werden. Und genau davor hat Samsung aktuell Angst.

Laut ETNews fährt man daher die Produktion der aktuellen S26-Reihe nochmal ein bisschen hoch, weil man befürchtet, dass einige Kunden beim Preisanstieg doch aussteigen werden. Die aktuelle Flaggschiff-Reihe kommt aber auch sehr gut an.

Laut Quelle hat man die Produktion für Juli um 50 Prozent angehoben und peilt nach einem starken Juni sogar 1,5 Millionen Einheiten an. Die Frage ist nur, ob die aktuellen Angebote und Aktionen am Ende nicht dazu führen werden, dass noch mehr Kunden ein S26-Modell kaufen und die teurere S27-Reihe keine Chance hat.

Doch das ist eine Frage, auf die ich bei allen Herstellern gespannt bin. Aktuell sind Highend-Modelle durchaus beliebt, die 17er-Reihe beim Apple iPhone kommt auch gut an. Das könnte 2027 ein durchaus harter Einbruch in der Branche werden.

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