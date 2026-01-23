Apple zeigt euch ab März mehr Werbung bei iOS

Apple baut die Anzeigen für Werbung auf der eigenen Plattform aus und wird ab dem 3. März (beginnen in UK und Japan, weitere Märkte folgen bis Ende des Monats) mehr Werbung im App Store zeigen. Dieser Schritt war bereits bekannt.

Vor allem in der Suche wird die Werbung ausgebaut, denn in ein paar Wochen wird euch die Werbung nicht nur oben als erster „Suchtreffer“ (vor dem echten Treffer) begegnen, sondern auch beim Scrollen in den Suchergebnissen im App Store.

Unklar ist, ob es dann auch die neue Optik für Werbung gibt, denn Apple testet mit iOS 26.3 einen Stil, bei dem man die Werbung schwerer erkennt. Das Blau hinter den Werbeanzeigen wurde entfernt, die Werbung sie aus wie die Suchergebnisse.