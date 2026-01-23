Firmware und OS

Apple zeigt euch ab März mehr Werbung bei iOS

Autor-Bild
Von
|

Apple baut die Anzeigen für Werbung auf der eigenen Plattform aus und wird ab dem 3. März (beginnen in UK und Japan, weitere Märkte folgen bis Ende des Monats) mehr Werbung im App Store zeigen. Dieser Schritt war bereits bekannt.

Vor allem in der Suche wird die Werbung ausgebaut, denn in ein paar Wochen wird euch die Werbung nicht nur oben als erster „Suchtreffer“ (vor dem echten Treffer) begegnen, sondern auch beim Scrollen in den Suchergebnissen im App Store.

Unklar ist, ob es dann auch die neue Optik für Werbung gibt, denn Apple testet mit iOS 26.3 einen Stil, bei dem man die Werbung schwerer erkennt. Das Blau hinter den Werbeanzeigen wurde entfernt, die Werbung sie aus wie die Suchergebnisse.

Apple Homepod Display

Apple: Der HomePod 2.0 soll 2026 endlich kommen

Der HomePod gehört zu den Produkten bei Apple, die zwar nicht gescheitert sind, aber auch nie den ganz großen Erfolg…

22. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple zeigt euch ab März mehr Werbung bei iOS
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Die Aussicht für Deutschland ist „stabil“
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Februar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Nintendo überrascht schon wieder mit neuer Hardware
in Gaming
Android Automotive: Volvo plant „das größte Update“ aller Zeiten
in Mobilität
Telekom
Mehr Geld, mehr Glasfaser, mehr 5G: Telekom zieht Ausbauplan für 2026 hoch
in Marktgeschehen
Verbraucherzentralen fordern Verbot von Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel
in Gesellschaft
Das sind die beliebtesten Supermärkte Deutschlands
in Handel
Forza Horizon 6: Dieses Auto ist auf dem Cover
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
Renault ist mit großem Elektro-Ziel gescheitert
in Mobilität
Apple plant „keine großen Änderungen“ mit iOS 27
in Firmware und OS