Huawei legt vor: Apple und Samsung im Rücklicht

Apple wird Ende des Jahres erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt bringen und obwohl die Konkurrenz schon lange solche Modelle im Portfolio hat, so scheint Apple schon jetzt einen neuen Trend für einen Formfaktor ausgelöst zu haben.

Foldables im „Passport-Format“ gab es schon vorher, aber nicht in der breiten Masse bei Samsung, Huawei und Co., sondern eher als Ausnahme. Doch da das iPhone Fold alias iPhone Ultra so ein Format haben wird, folgt die Konkurrenz.

Das neue Huawei Pura X Max wurde diese Woche in China vorgestellt und zeigt, wie das Apple iPhone Ultra und auch das neue Samsung Galaxy Z Fold Wide später in diesem Jahr aussehen dürften. Also jedenfalls grob, das Design ist etwas anders.

Zwei Dinge: Ich finde diesen Formfaktor gut, es könnte sogar mein bevorzugter Formfaktor bei Foldables sein. Mal schauen, ob sich das durchsetzt und ob es bei den Foldables vielleicht auch für einen Push bei den Verkaufszahlen sorgen wird.

Doch wieso verbauen Apple und Samsung hier nur zwei Kameras, wenn Huawei doch ganz klar zeigt, dass man da drei Kameras unterbringen kann. Vor allem bei Apple, die das iPhone wohl als Ultra vermarkten werden, sehe ich das kritisch.

Diese Modelle sind Highend-Smartphones, die teurer als die normalen Flaggschiffe auf dem Markt sind. Man muss Abstriche machen, klar, aber bei Preisen von über 2.000 Euro will ich persönlich ungern auf die dritte Zoom-Kamera verzichten.