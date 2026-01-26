Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates

Apple liefert noch diese Woche die neuen AirTags 2 aus, diese sind aber nicht mit der aktuellen Softwareversion von euch kompatibel, sondern benötigen ein Update für den vollen Funktionsumfang. Und da stehen laut Apple bald neue Updates an.

Ein Datum nannte Apple noch nicht, aber wir werden zeitnah iOS 26.2.1, watchOS 26.2.1 und Co. sehen. Da die AirTags schon am Mittwoch bei Kunden landen sollen, würde es mich nicht wundern, wenn die Updates am heutigen Abend kommen. Bei iOS hat sich das kleine Update immerhin schon vor ein paar Tagen angedeutet.

Ich bin ja mal gespannt, ob es bei den neuen AirTags bleibt oder noch mehr kommt, was sich eigentlich schon 2025 andeutete (und hoffe auf den neuen Apple TV).