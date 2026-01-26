Firmware und OS

Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates

Autor-Bild
Von
|

Apple liefert noch diese Woche die neuen AirTags 2 aus, diese sind aber nicht mit der aktuellen Softwareversion von euch kompatibel, sondern benötigen ein Update für den vollen Funktionsumfang. Und da stehen laut Apple bald neue Updates an.

Ein Datum nannte Apple noch nicht, aber wir werden zeitnah iOS 26.2.1, watchOS 26.2.1 und Co. sehen. Da die AirTags schon am Mittwoch bei Kunden landen sollen, würde es mich nicht wundern, wenn die Updates am heutigen Abend kommen. Bei iOS hat sich das kleine Update immerhin schon vor ein paar Tagen angedeutet.

Ich bin ja mal gespannt, ob es bei den neuen AirTags bleibt oder noch mehr kommt, was sich eigentlich schon 2025 andeutete (und hoffe auf den neuen Apple TV).

Die Apple Watch bekommt ein neues Armband

Apple hat heute nicht nur die AirTags 2 vorgestellt, es gab direkt eine doppelte Ankündigung, denn das neue Black Unity…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates
Weitere Neuigkeiten
Die Apple Watch bekommt ein neues Armband
in Wearables
Apple stellt neuen AirTag mit größerer Reichweite vor
in Zubehör
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen umgeht die Katastrophe – vorerst
in Mobilität
Radikaler Neustart: Jaguar setzt auf Elektroautos
in Mobilität
Playstation Header Ps5 Pro
Sony plant wohl PlayStation-Event im Februar
in Gaming
Kompletter Neuanfang: Stellantis-Marke will den Markt „revolutionieren“
in Mobilität
Phone Telefon Festnetz
Bundesnetzagentur schlägt Alarm: Unerlaubte Werbeanrufe steigen erneut
in Marktgeschehen
Congstar
congstar erweitert Zuhause-Angebot um Glasfaser-Internet
in Provider
Rayman Header
Rayman: Ubisoft hat große Pläne für das Jubiläum
in Gaming
Happy Sim
Happy SIM krempelt Tarife um und bringt neuen Unlimited Smart
in Tarife