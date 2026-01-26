Wearables

Die Apple Watch bekommt ein neues Armband

Autor-Bild
Von
|

Apple hat heute nicht nur die AirTags 2 vorgestellt, es gab direkt eine doppelte Ankündigung, denn das neue Black Unity Apple Watch Armband ist ebenfalls im Store gelandet. In diesem Jahr gibt es ein geflochtenes Armband für Nutzer.

Wer die Preise von Apple kennt, der weiß, dass euch das 99 Euro kostet und es gibt natürlich wieder zwei Größen (42 und 46 mm) und verschiedene Längen für das Handgelenk. Wer will, der kann das neue Band ab heute bei Apple bestellen.

Schöne Farbkombination und grundsätzlich ein gutes Band, ich hatte mal eins zu Zeiten der normalen Apple Watch (bei der Ultra ist es mir zu schmal), aber es hat den Nachteil, dass es nach einer Weile ausleiert und nicht mehr optimal passt.

Ein neues Watchface scheint es in diesem Jahr nicht zu geben, Apple nutzt hier das alte beim Marketing. Wobei ich die Sondereditionen der Watchfaces sowieso meist nur optisch gut fand, praktisch waren sie nicht, wer kann hier die Uhrzeit sehen?

Apple Mac Mini M1 Header

Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr

Das iPhone wird in diesem Jahr wohl etwas in den Hintergrund mit nur drei neuen Modellen rücken und auch wenn…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Die Apple Watch bekommt ein neues Armband
Weitere Neuigkeiten
Apple stellt neuen AirTag mit größerer Reichweite vor
in Zubehör
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen umgeht die Katastrophe – vorerst
in Mobilität
Radikaler Neustart: Jaguar setzt auf Elektroautos
in Mobilität
Playstation Header Ps5 Pro
Sony plant wohl PlayStation-Event im Februar
in Gaming
Kompletter Neuanfang: Stellantis-Marke will den Markt „revolutionieren“
in Mobilität
Phone Telefon Festnetz
Bundesnetzagentur schlägt Alarm: Unerlaubte Werbeanrufe steigen erneut
in Marktgeschehen
Congstar
congstar erweitert Zuhause-Angebot um Glasfaser-Internet
in Provider
Rayman Header
Rayman: Ubisoft hat große Pläne für das Jubiläum
in Gaming
Happy Sim
Happy SIM krempelt Tarife um und bringt neuen Unlimited Smart
in Tarife
WhatsApp entwickelt Abo zur Entfernung von Werbung
in Dienste