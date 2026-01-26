Die Apple Watch bekommt ein neues Armband

Apple hat heute nicht nur die AirTags 2 vorgestellt, es gab direkt eine doppelte Ankündigung, denn das neue Black Unity Apple Watch Armband ist ebenfalls im Store gelandet. In diesem Jahr gibt es ein geflochtenes Armband für Nutzer.

Wer die Preise von Apple kennt, der weiß, dass euch das 99 Euro kostet und es gibt natürlich wieder zwei Größen (42 und 46 mm) und verschiedene Längen für das Handgelenk. Wer will, der kann das neue Band ab heute bei Apple bestellen.

Schöne Farbkombination und grundsätzlich ein gutes Band, ich hatte mal eins zu Zeiten der normalen Apple Watch (bei der Ultra ist es mir zu schmal), aber es hat den Nachteil, dass es nach einer Weile ausleiert und nicht mehr optimal passt.

Ein neues Watchface scheint es in diesem Jahr nicht zu geben, Apple nutzt hier das alte beim Marketing. Wobei ich die Sondereditionen der Watchfaces sowieso meist nur optisch gut fand, praktisch waren sie nicht, wer kann hier die Uhrzeit sehen?