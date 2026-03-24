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Apple bündelt Dienste in neuer Business-Lösung

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Das Unternehmen Apple stellt mit Apple Business eine neue Plattform für Unternehmen vor, die Verwaltung, Kommunikation und Dienste bündelt.

Apple kündigt mit Apple Business eine All-in-One-Lösung an, die zentrale Funktionen wie Geräteverwaltung, E-Mail, Kalender und Zusammenarbeit vereint. Die Plattform soll Unternehmen jeder Größe dabei unterstützen, Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Laut Unternehmensangaben richtet sich das Angebot auch an kleinere Firmen ohne eigene IT-Strukturen.

Die Lösung umfasst eine integrierte mobile Geräteverwaltung, mit der sich Geräte, Nutzergruppen und Sicherheitsrichtlinien zentral steuern lassen. Zudem können Firmen eigene Domains für E-Mail und Kalender einbinden und so eine einheitliche Kommunikation aufbauen. Apple betont, dass sich neue Geräte mit vorkonfigurierten Einstellungen schnell bereitstellen lassen.

Apple Business: Funktionen, Verfügbarkeit und Integration

Zusätzlich integriert Apple bestehende Dienste wie Apple Business Manager, Essentials und Connect in die neue Plattform. Unternehmen erhalten damit auch Werkzeuge zur Markenpflege, Standortverwaltung und Kundenansprache über Apple Dienste wie Karten oder Wallet.

Wichtige Funktionen im Überblick

  • Integrierte Geräteverwaltung mit Vorlagen
  • E-Mail- und Kalenderdienste mit eigener Domain
  • App-Verteilung und Nutzerverwaltung
  • Marken- und Standortfunktionen in Apple Diensten

Apple Business startet am 14. April in mehr als 200 Ländern und Regionen und ist laut Unternehmen zunächst kostenlos nutzbar. Zusatzleistungen wie iCloud-Speicher oder Support können kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Ich halte den Schritt für logisch, weil Apple damit sein Ökosystem konsequent auf Unternehmen ausweitet und vorhandene Dienste bündelt, was vor allem für kleinere Firmen attraktiv sein dürfte.

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24. März 2026 | Jetzt lesen →

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