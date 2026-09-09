Apple iPhone-Event: So verfolgt ihr heute den Gottesdienst

Apple lädt am heutigen 9. September 2026 um 19 Uhr zu seinem traditionellen Herbst-Event ein. Der Gottesdienst für Apple-Jünger steht unter dem Motto: „Staunen und strahlen“.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die neue iPhone-Generation stehen. Erwartet werden insbesondere das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Als größere Neuerung gilt zudem ein faltbares iPhone, das vermutlich als iPhone Duo auf den Markt kommen wird.

Apple-Event vom 09.09.26 live verfolgen

Das Event kann wie üblich auf apple.com, in der Apple-TV-App oder auch direkt über YouTube verfolgt werden. Erfahrungsgemäß ist der Stream direkt bei Apple ein paar Sekunden schneller verfügbar, als der YouTube-Stream.

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