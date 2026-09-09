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Apple iPhone-Event: So verfolgt ihr heute den Gottesdienst

René Hesse
Von
21 Kommentare

Apple lädt am heutigen 9. September 2026 um 19 Uhr zu seinem traditionellen Herbst-Event ein. Der Gottesdienst für Apple-Jünger steht unter dem Motto: „Staunen und strahlen“. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die neue iPhone-Generation stehen. Erwartet werden insbesondere das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Als größere Neuerung gilt zudem ein faltbares iPhone, das vermutlich als iPhone Duo auf den Markt kommen wird.

Apple iPhone Duo Mockup

Apple-Event vom 09.09.26 live verfolgen

Das Event kann wie üblich auf apple.com, in der Apple-TV-App oder auch direkt über YouTube verfolgt werden. Erfahrungsgemäß ist der Stream direkt bei Apple ein paar Sekunden schneller verfügbar, als der YouTube-Stream.

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  1. RoyBer 🏅
    sagt am

    Ich hab die Tage von Gerüchten gelesen, dass Apple das Base iPhone durch das iPhone Air ersetzen könnte. Beziehungsweise die beiden Modelle verschmelzen könnte, fände ich sehr schade

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu RoyBer ⇡

      Das ist bisher wirklich nur ein sehr dünnes Gerücht, und falls irgendetwas in dieser Form passieren sollte, dann nicht vor nächstem Jahr. Ich glaube aber nicht daran.

      Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu RoyBer ⇡

      Das war kein echtes Gerücht, sonst hätte ich es gebracht, das hat sich ein Account bei X ausgedacht und einfach keine Quelle genannt. Er selbst ist aber keine Quelle.

      Antworten
  2. Athlonet 🏆
    sagt am

    Ich werde heute auch dem neuen Jesus namens John Ternus huldigen.
    Mein iPhone 14 Pro braucht irgendwann Ersatz.

    Geile Überschrift übrigens 😉

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  3. Tino 🌟
    sagt am

    Mich hat die Überschrift sehr zum schmunzeln gebracht 🤣

    Antworten
  4. Paul 🏅
    sagt am

    Muss die Überschrift echt so sein? Finde ich für einen allgemeinen Blog mehr als unpassend

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Paul ⇡

      Yes! Macht jeder Autor wie er Lust hat und orientiert sich dabei nicht an Wünschen anderer.

      Antworten
    2. RoyBer 🏅
      sagt am zu Paul ⇡

      Mach dich mal locker, ist ja offensichtlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen.

      Antworten
    3. Tom 🪴
      sagt am zu Paul ⇡

      Ich finde die Überschrift passend und die alternativen wäre nur „Apple iPhone-Event: So verfolgt ihr heute die Gehirnwäsche“ gewesen. Also stellt sich die Frage, was klingt besser. Im übrigen, ein allgemeiner Blog kann noch so unpassende Überschriften wählen wie er möchte. Weiter so mobiflip und die Dinge benennen wie sie sich darstellen.

      Antworten
    4. Alfons 🌀
      sagt am zu Paul ⇡

      Sehr ich auch so. Was für eine Blasphemie. Muss nicht sein.

      Antworten
    5. Tom 🔅
      sagt am zu Paul ⇡

      Ich empfinde die Überschrift auch als sehr unpassend und auch nicht einmal lustig, falls das die Absicht dahinter war.

      Antworten
      1. RoyBer 🏅
        sagt am zu Tom ⇡

        Entweder bist du ein Fanboy, dann empfindest du sie als unpassend oder du stehst darüber, wahrscheinlich bist du einfach nur humorlos und Fanboy. Als allgemeiner Lebenstipp wäre vielleicht diese Metapher hilfreich: nimm mal den Stock aus deinem Hintern.

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu RoyBer ⇡

          Bitte bleib höflich. Jeder darf alles, was wir veröffentlichen, ganz schrecklich finden. Das stört uns nicht im Geringsten und gehört zur allgemeinen Debattenkultur.

          Antworten
  5. Mårtiň 💎
    sagt am

    Ich hätte wirklich Lust auf das Duo beziehungsweise Ultra, aber der Preis wird denke ich jedenfalls von gut und böse sein 🫣

    Antworten
  6. Valentin ☀️
    sagt am

    Heutzutage muss man bei Apple wirklich ein „Jünger“ sein, wenn man bedenkt, dass alles, was heute vorgestellt wird, bei anderen Herstellern schon längst verfügbar ist und Apple keinerlei Neuerungen oder Innovation zu bieten hat dafür aber mehr Geld verlangt.

    Antworten
    1. Robert 🔅
      sagt am zu Valentin ⇡

      Die ganze verfügbare Hardware bringt dir aber nichts, wenn da Android drauf läuft

      Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Valentin ⇡

      Die Ära der Jünger ist bei Marken wirklich lange vorbei, das ist bei fast allen nur noch Detailarbeit. Ein paar China-Marken hauen ab und an noch einen raus, aber das war es auch schon. Nutzer bleiben bei ihrem System, weil sie es gewohnt sind, nicht, weil sie der Marke huldigen.

      Antworten
      1. Valentin ☀️
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Das erlebe ich in meinem Umfeld ganz anders. Die Apple Benutzer sind immer noch so verstrahlt die schauen gar nicht was es technisch Neues gibt. Die bezahlen lieber mehr nur weil Apple draufsteht

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Valentin ⇡

          Exakt wie die von anderen Marken auch. In der Realität gibt es in Deutschland sowieso fast nur Apple und Samsung, die meisten überlegen sich also nur, welchen Nachfolger sie sich wann kaufen. Das sind dann nicht gleich „Jünger“, es sind einfach nur „faule“ oder „zufriedene“ Menschen, die das System nicht wechseln wollen. In allen Lagern gibt es dann die Blender, die ein iPhone 17 Pro Max in Orange brauchen, auch wenn sie es nicht ausreizen, oder die das Fold immer wieder aufklappen, auch wenn ihnen das kleine Display reicht.

          Will sagen: Das eigene Umfeld ist kein Indikator, der Markt zeigt, dass Deutschland quasi ein Duopol ist und der Deutsche nicht gerne wechselt.

          Antworten
      2. Tom 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ich denke auch, dass Markentreue immer noch ein großes Thema ist. Aber ich würde es nicht mit Gewohnheit begründen. Viel mehr denke ich, dass es ganz grundsätzlich um Zufriedenheit geht. Solange man mit einer Marke zufrieden ist und auf positive Erfahrungen zurückblicken kann, braucht es tendenziell schon bessere Gründe als zum Beispiel zwei Prozent mehr Performance oder ein Kamera-Feature mehr, um den Hersteller zu wechseln.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Tom ⇡

          Das sowieso, ich finde es im Jahr 2026 nur Quatsch, wenn man zufriedene Nutzer, denen ein Wechsel zu aufwändig ist, als Jünger bezeichnet. Es gibt auch heute noch die Blender, aber wen beeindruckt man denn noch mit einem neuen iPhone, das juckt doch echt niemanden mehr.

          Antworten

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