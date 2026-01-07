Apple: Das nächste iPhone kommt schon bald

Apple wird sein Lineup an iPhones in diesem Jahr deutlich reduzieren, aber ein Modell ist ab sofort vermutlich fest geplant, das e-Modell. Im Gegensatz zur SE-Reihe werden wir das jährlich sehen, in diesem Jahr steht also das iPhone 17e an.

Das iPhone 17e wird wohl ein iPhone 16e, nur mit Dynamic Island statt Notch, und es soll einen Apple A19 unter der Haube geben. Und lange müssen wir angeblich nicht mehr warten, denn die Massenproduktion könnte nächste Woche anlaufen.

Letztes Jahr haben wir das iPhone 16e am 19. Februar gesehen, der Nachfolger könnte also schon in etwas mehr als einem Monat vorgestellt werden. Mal schauen, ob Apple aus den Fehlern des aktuellen e-Modells gelernt hat, das bekam schon sehr viel Kritik ab, da viele Standards wie MagSafe (ist jetzt mit dabei) fehlten.