Smart Home

Datum steht: Neuer Apple TV 4K (2026) und HomePod mini 2

Oliver Schwuchow
Von
Apple Tv Remote Header

Apple hat diese Woche zu einem kleinen Event geladen und plant eine ganz neue Offensive rund um Smart Home. Im Rahmen dieser aktualisiert man zwei Produkte, die seit Jahren ein Upgrade vertragen, den Apple TV und den HomePod mini.

Der Apple TV bekommt neue Hardware spendiert, unter anderem einen A19, und der HomePod ebenso, unter anderem einen S10. Auf ganz neue Hardware, wie den A20 oder S11, verzichtet Apple also. Aber Siri AI soll auf den Geräten funktionieren.

Kommen wir zu den drei wichtigen Terminen, die Mark Gurman geteilt hat. Beim HomeView wird es noch dauern, das kommt erst im November und vielleicht auch nicht direkt zu uns. Diese zwei Neuheiten stehen allerdings noch im Oktober an:

  • Ankündigung: 13. Oktober 2026
  • Vorbestellungen:  Diese Woche
  • Marktstart: 30. Oktober 2026

Unklar ist, ob man den Apple TV und HomePod mini direkt nach dem Event bei Apple vorbestellen kann oder ob man bis Freitag (16. Oktober) warten muss.

Es wird bei Apple also eine Mischung aus Events, Vorbestellungen, Produktstarts und Ankündigungen im Oktober sein. Da kommt ab morgen einiges auf uns zu.

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