Apple Event: Diese vier Neuheiten werden morgen gezeigt

Apple hat zum Event am Dienstag geladen, es ist eins von zwei Oktober-Events in diesem Jahr, das andere findet Ende des Monats statt. Wobei es weniger „Events“ sind, es sind „Erfahrungen“ und die Auswahl der Medien ist hier deutlich kleiner.

In ein paar Wochen geht es um Macs und ein iPad, aber was steht diese Woche an? Es geht um Smart Home, was der Teaser von Apple schon sagt. Da wäre einmal das Motto (Welcome home) und dann das selbstgestrickte Logo. Und was kommt?

Apple HomeView: Ein smartes Display, welches man an einem Speaker/Dock oder einer Wandhalterung anbringen kann. Es ist in etwa so groß wie ein iPad mini, nur quadratisch. Apps gibt es keine, dafür Widgets, welche Inhalte von eurem Smartphone spiegeln.

Ein smartes Display, welches man an einem Speaker/Dock oder einer Wandhalterung anbringen kann. Es ist in etwa so groß wie ein iPad mini, nur quadratisch. Apps gibt es keine, dafür Widgets, welche Inhalte von eurem Smartphone spiegeln. Apple TV 4K (2026): Ein neuer Apple TV mit mehr Leistung unter der Haube, es gibt vermutlich den normalen A19 und dazu 8 GB RAM. Mikrofone sind wohl auch verbaut, damit man Siri im Standby nutzen kann und es gibt eine ganz neue Fernbedienung.

Ein neuer Apple TV mit mehr Leistung unter der Haube, es gibt vermutlich den normalen A19 und dazu 8 GB RAM. Mikrofone sind wohl auch verbaut, damit man Siri im Standby nutzen kann und es gibt eine ganz neue Fernbedienung. Apple HomePod mini 2: Eine neue Generation des kompakten Speakers mit S10-Chip, den wir aus den Apple Watches kennen. Der neue S11 ist also nicht dabei, aber das sollte für Siri AI reichen. Dazu kommt eine neue Auswahl an Farben. Ein großer HomePod ist nicht dabei.

Eine neue Generation des kompakten Speakers mit S10-Chip, den wir aus den Apple Watches kennen. Der neue S11 ist also nicht dabei, aber das sollte für Siri AI reichen. Dazu kommt eine neue Auswahl an Farben. Ein großer HomePod ist nicht dabei. Apple Home Collection: Eine Auswahl an Smart Home-Zubehör, an der Apple mitgearbeitet hat, die aber von Drittanbietern stammt. Es gibt Kameras, eine Türklingel, Thermostate und mehr. Ein Partner ist LG und weiteres Zubehör und weitere Partner dürften 2027 folgen.

Der neue Apple TV und HomePod mini kommen am 30. Oktober, der HomeView im November und das erste Zubehör startet entweder Ende 2026 oder Anfang 2027.

Apple Smart Home: Und in Deutschland?

Die wirklich spannende Frage ist aber, was davon zu uns kommt, immerhin steht Siri AI im Fokus. Mit dem neuen Apple TV und der HomePod mini würde ich rechnen, mit dem HomeView nicht in diesem Jahr. Siri AI gibt es immerhin nur auf Englisch.

Vielleicht sehen wir das Display und die Home Collection dann 2027, wenn sich Apple und die EU geeinigt haben sollten. Siri AI dürfte mit iOS 27.5 irgendwann im Frühjahr als finale Version kommen, da kam dann damals die Apple Intelligence zu uns. Mit einem Stand zu Siri AI in der EU rechne ich morgen allerdings eher nicht.

Theoretisch bin ich sehr gespannt auf die Ankündigungen, denn Siri AI wäre mit der Technik von Google eine Option für mein Smart Home, da ich oft Gemini nutze. Der Apple TV steht eh an, dazu ein Display und noch 3-4 HomePods und ich wäre fein.

Bleibt nur das Problem mit Siri AI, was mich weiterhin skeptisch stimmt.

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