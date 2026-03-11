Apple gibt komplett neues iPhone für 2028 angeblich auf

Apple hat viel mit dem iPhone geplant, letztes Jahr kam das erste Air, dieses Jahr steht das erste Fold an, nächstes Jahr soll wieder ein Jubiläumsmodell kommen und für 2028 stand auch die Möglichkeit eines Apple iPhone Flip im Raum.

Es gibt zwei populäre Optionen für faltbare Smartphones, einmal im Buchformat (Fold) und einmal im alten Klapphandyformat (Flip). Das Fold kommt sicher, beim Flip war bisher aber unklar, ob das Projekt durchgewunken wird. Wird es nicht.

Das behauptet der bekannte Leaker „Instant Digital“ aus China und nennt auch einen Grund. Intern habe man bei Apple keinen Mehrwert für diesen Formfaktor gesehen. Und sollte diese Meldung echt sein, dann stimme ich Apple hier zu.

Flip-Modelle haben keinen Mehrwert

Ich mag Foldables, aber finde Flip-Modelle überflüssig. Ja, das sieht am Anfang ganz gut aus, wenn man das Smartphone auf- und zuklappt, ich hatte damals auch ein Motorola Razr und mochte das, aber der echte Mehrwert bleibt eben aus.

Das Display auf der Innenseite ist kaum größer als bei normalen Smartphones, nur länger, dafür ist die Qualität schlechter und man muss Abstriche bei Kamera und Co. machen, damit Technik wie das Scharnier im Gehäuse verbaut werden können.

Der Formfaktor alleine kann für viele auch ein Mehrwert sein, das verstehe ich, aber technisch muss man dann eben Abstriche machen. Und Apple hat gerade beim Air gelernt, dass iPhone-Nutzer das nicht mitmachen, wenn das iPhone zu teuer ist.