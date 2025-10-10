Apple Health+ als neues Abo für 2026 geplant

Dienste

Mark Gurman hat schon häufiger betont, dass Apple an einem neuen Abo rund um Fitness und Gesundheit arbeitet und es hat sich sogar mal für 2025 angedeutet. Doch der neue Dienst ist noch nicht fertig und wird laut Quelle 2026 kommen.

Das Abo „Apple Health+“ wird einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Assistenten enthalten, mit dem Nutzer ihr Wohlbefinden durch personalisierte Empfehlungen zu Ernährung, Bewegung und Schlaf verwalten können, so die Quelle.

Bisher ist noch unklar, ob Apple Health+ für iOS 26 oder erst für iOS 27 vorgesehen ist und was es genau bieten und kosten soll. Möglich wäre auch, dass Apple die Chance nutzt und hier eine Symbiose aus Fitness+ und Health+ anbieten möchte.

