Apple HomePod mini 2 vorgestellt: Fit für die neue Ära von Siri

Apple hat heute den HomePod mini 2 vorgestellt, der sich im Vorfeld häufiger (auch in allen neuen Farben) angedeutet hat. Jetzt ist er offiziell und die Gerüchte lagen richtig, wir bekommen neue Farben mit der zweiten Generation des Speakers.

Viel wichtiger ist aber die neue Hardware unter der Haube, denn der Apple S10 ist bereit für die neue Siri AI. Außerdem hat Apple laut eigenen Angaben den Sound in der zweiten Generation optimiert und er wird mit 139 Euro auch etwas teurer.

Siri AI ist bei uns in Deutschland aber noch kein Thema, vielleicht 2027, also ist das am Ende nur ein Sound-Upgrade und noch nicht mehr. Weitere Details gibt es auf der Webseite von Apple und der Marktstart ist für den 30. Oktober vorgesehen.

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