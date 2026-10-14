Apple HomeView: Und was ist mit den Apps?

Bei der Ankündigung des Apple HomeView waren gestern auch viele App-Icons auf dem Display zu sehen, allerdings nur von Apple selbst. Es gibt auch viele Apps, wie den Browser, Musik, Podcasts und FaceTime. Aber was, wenn man nicht FaceTime für Videocalls nutzen möchte oder eine eigene Podcast-App bei iOS bevorzugt?

Einen App Store gibt es nicht, leider, denn das System ist geschlossen. Aber Apple weiß, dass nicht jeder Apple Music nutzt und Dienste wie WhatsApp existieren. Der HomeView ist quasi sowas wie ein CarPlay-Display, die Inhalte von eurem iPhone können gespiegelt werden. Wird CarPlay unterstützt, ist auch der HomeView dabei.

My first look at the HomeView. One of most interesting things about it? Third-party apps. There’s no App Store. Instead, it runs a CarPlay-like projection off your iPhone or iPad. So if an app has CarPlay support it should have HomeView support. pic.twitter.com/xIPZDx5qg9 — Joanna Stern (@JoannaStern) October 13, 2026

Das bringt zum Start im November auf der einen Seite direkt eine große Auswahl an Apps mit, die wir bereits aus dem Auto kennen, auf der anderen Seite schränkt es die Möglichkeiten, die so ein smartes Gerät auch haben könnte, doch sehr ein. Die Auswahl von CarPlay ist begrenzt und der Fokus liegt, nun, eben auf der Autofahrt.

Ich bin daher gespannt, wie sich dieser Bereich langfristig entwickelt, immerhin soll 2028 oder 2029 noch ein smartes (und größeres) Display folgen. Wird sich Apple hier gar nicht für echte Apps öffnen? Unter der Haube steckt immerhin ein Apple A18, das Gadget hat mehr als genug Power für normale iOS-Apps des iPhones.

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