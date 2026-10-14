Smart Home

Apple HomeView: Und was ist mit den Apps?

Oliver Schwuchow
Von

Bei der Ankündigung des Apple HomeView waren gestern auch viele App-Icons auf dem Display zu sehen, allerdings nur von Apple selbst. Es gibt auch viele Apps, wie den Browser, Musik, Podcasts und FaceTime. Aber was, wenn man nicht FaceTime für Videocalls nutzen möchte oder eine eigene Podcast-App bei iOS bevorzugt?

Einen App Store gibt es nicht, leider, denn das System ist geschlossen. Aber Apple weiß, dass nicht jeder Apple Music nutzt und Dienste wie WhatsApp existieren. Der HomeView ist quasi sowas wie ein CarPlay-Display, die Inhalte von eurem iPhone können gespiegelt werden. Wird CarPlay unterstützt, ist auch der HomeView dabei.

Das bringt zum Start im November auf der einen Seite direkt eine große Auswahl an Apps mit, die wir bereits aus dem Auto kennen, auf der anderen Seite schränkt es die Möglichkeiten, die so ein smartes Gerät auch haben könnte, doch sehr ein. Die Auswahl von CarPlay ist begrenzt und der Fokus liegt, nun, eben auf der Autofahrt.

Ich bin daher gespannt, wie sich dieser Bereich langfristig entwickelt, immerhin soll 2028 oder 2029 noch ein smartes (und größeres) Display folgen. Wird sich Apple hier gar nicht für echte Apps öffnen? Unter der Haube steckt immerhin ein Apple A18, das Gadget hat mehr als genug Power für normale iOS-Apps des iPhones.

Dienste · 13. Oktober 2026

Apple äußert sich zu Siri AI in der EU

Die heutigen Neuheiten von Apple werden in den USA komplett anders als bei uns in der EU vermarktet, denn Siri… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Microsoft kündigt die Xbox Labs offiziell an
14.10.26 · Gaming
Vivid und Wise starten Partnerschaft für Auslandszahlungen
14.10.26 · Fintech
Die erste Apple Home Collection ist offiziell
13.10.26 · Smart Home
1822direkt zahlt Jubiläumsprämien für Girokonto und Depot – Aktion verlängert
01.09.26 · Fintech · Update
Apple HomeView ist da: Doch Deutschland geht vorerst leer aus
13.10.26 · Smart Home
Tesla kündigt Live-Event für neues Elektroauto an
14.10.26 · Mobilität
Google optimiert Android in den Autos
14.10.26 · Mobilität
Apple HomePod mini 2 vorgestellt: Fit für die neue Ära von Siri
13.10.26 · Smart Home
Nachfrage bei BMW bricht ein: Ein Elektroauto ist die Hoffnung
14.10.26 · Mobilität
Datum steht: Neuer Apple TV 4K (2026) und HomePod mini 2
12.10.26 · Smart Home
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Smart Home / Apple HomeView: Und was ist mit den Apps?