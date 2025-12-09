Firmware und OS

Apple iOS 26.2 verzögert sich: Das Update macht Probleme

Ein Release Candidate ist bei Apple ein klares Zeichen und man ist zuversichtlich, dass ein Update fertig ist und keine Fehler mehr enthält. Man hat die neue Version meist viele Wochen als Beta getestet und der „RC“ ist dann die finale Version.

Letzte Woche gab es diesen Release Candidate bei iOS 26.2 und ich hätte daher am gestrigen Abend mit dem Update gerechnet. Doch Apple hatte andere Pläne, denn iOS 26.2 macht noch Probleme und daher musste man hier nachbessern.

iOS 26.2: Der zweite Release Candidate

Am Abend gab es statt der finalen Version für alle einen zweiten Release Candidate, es wurden also Fehler gefunden – die Apple aber nicht näher erläutert. Unklar ist, wie und wann das Update jetzt kommt, der eigentliche Plan greift nicht mehr.

Vielleicht testet Apple die neue Version eine volle Woche und wartet bis nächsten Montag (15. Dezember) oder man lässt sich etwas weniger Zeit und wird iOS 26.2 im Laufe der Woche verteilen. Sobald das Update da ist, informieren wir euch.

