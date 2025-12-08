Mittels Sprachsynthese: Apple startet deutsche Synchronisation für Fitness+

Dienste

Das Unternehmen Apple erweitert seinen Fitnessdienst Fitness+ um digital synchronisierte Sprachen in Deutsch und Spanisch.

Apple hat angekündigt, dass Apple Fitness+ ab dem 15. Dezember um computergenerierte Audiofassungen in Deutsch und Spanisch ergänzt wird. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die größte Erweiterung seit der Einführung des Dienstes vor fünf Jahren.

Hunderte von Trainings und Meditationen werden mit Stimmen versehen, die auf den Originalstimmen der 28 Fitness+-Trainer basieren und zusätzlich Untertitel enthalten.

Neue Sprachen und globale Verfügbarkeit

Die lokalisierten Fassungen erscheinen wöchentlich zusammen mit den englischen Originalversionen. Anfang 2026 soll Japanisch als dritte Synchronisationssprache folgen. Nutzer können die gewünschte Sprache im Audio-Controller auswählen oder die automatische Wiedergabe über die App-Einstellungen aktivieren.

Fitness+ wird ab Mitte Dezember zudem in über 25 weiteren Ländern, darunter Norwegen, Indien und die Niederlande, verfügbar sein.

Preise und technische Voraussetzungen

  • Monatsabo: 9,99 Euro
  • Jahresabo: 79,99 Euro
  • Drei Monate gratis beim Kauf bestimmter Apple-Produkte
  • Voraussetzung: iOS 26.1, iPadOS 26.1 oder tvOS 26.1

Der Dienst kann mit bis zu fünf Familienmitgliedern geteilt werden und benötigt mindestens ein iPhone 8 oder eine Apple Watch Series 3. Laut Apple soll die Synchronisation durch maschinelle Sprachsynthese ein natürlicher Klangbild-Effekt erzielt werden, ohne dass neue Aufnahmen erforderlich sind. In einem Video, welches Apple dazu veröffentlicht hat, klingt das ziemlich „okay“ für mich.

