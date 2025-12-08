Firmware und OS

iOS 26.2 ist fertig: Das nächste Update von Apple

Von
3 Kommentare

Apple finalisierte letzte Woche das letzte größere Update für iOS in diesem Jahr und wird vermutlich noch diese Woche die finale Version verteilen. Die Rede ist von iOS 26.2 und das Update konnte schon heute (am 8. Dezember) verteilt werden.

Was ist neu bei iOS 26.2? In Japan kann man die Seitentaste mit einem anderen Assistenten belegenbei uns entfernt man eine WLAN-Funktion und es deutet sich ein Apple Creator Studio an, was vermutlich eine ganz neue App-Sammlung ist.

In der EU startet damit außerdem die Live Übersetzung mit den AirPods und es gibt noch viele kleine Neuerungen und sehr viel Feinschliff. Man kann zum Beispiel bei der digitalen Uhr auf dem Homescreen die Intensität von Liquid Glass ändern.

Ein finaler Changelog steht noch aus und den deutschen Changelog wird es auch erst zum Release geben. Das Update dürfte wie immer gegen 19 Uhr kommen und wird von iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 und weiteren Updates begleitet.

Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Hat Apple langsam ein echtes Personal-Problem?

Es war im Laufe des Jahres häufiger zu hören, dass viele Mitarbeiter, die sich noch keinen Namen gemacht haben (aber…

8. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ne lass ma stecken. bin derzeit zufrieden so wie es ist und brauche nicht dauernd ein Update bei dem ich mir Gedanken machen muss dass danach noch alles reibungslos läuft.

    Antworten
  2. Mick 🪴
    sagt am

    Laut 1&1 soll ab iOS 26.2 RCS auch in deren Netz funktionieren. In der Beta ist das noch nicht der Fall… wir sind gespannt

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Mick ⇡

      Woher stammt die Info?

      Antworten

