Apple iOS 26.5 geht in die Testphase und lässt eine Sache vermissen

Apple wollte eigentlich mit iOS18.4 neue Siri-Tricks einführen, musste diese dann aber auf 2026 verschieben. Lange Zeit galt ein Release mit iOS 26.4 als sicher, aber dann erfuhren wir von Problemen und das Update kam doch ohne die Neuerungen.

Jetzt ist die erste Beta von iOS 26.5 da und dort sucht man die neuen Siri-Tricks schon wieder, ohne Erfolg. Vermutlich wird Apple jetzt einfach iOS 27 abwarten, denn da soll es den radikalen Neustart für Siri geben, der Google-Technik nutzt.

Fände ich logisch, immerhin wird uns Apple schon im Juni die neue Version von iOS und Siri zeigen, warum also weniger als zwei Monate vorher noch eine halbfertige Zwischenlösung einbauen. Das smarte Display wurde angeblich auch auf Herbst 2026 verschoben, ich rechne vor Juni also mit keinen Neuerungen für Siri mehr.