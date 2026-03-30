iPhone 18 Pro: Gerüchte um Displayanpassung verdichten sich
Apple plant laut mehreren Leaks offenbar eine deutlich kleinere Dynamic Island im iPhone 18 Pro. Die Quellen dafür liegen wie so oft bei Zubehörherstellern. In der Vergangenheit waren diese sehr belastbar.
Akutelle Bilder eines mutmaßlichen Prototyps und von Displayschutzfolien deuten darauf hin, dass Apple die Aussparung im Display verkleinern könnte. Ein Nutzer veröffentlichte ein Foto, das ein Gerät mit kleinerem Ausschnitt zeigt. Dabei soll ein Teil der Face-ID-Technologie unter das Display verlegt worden sein, wodurch sich die sichtbare Fläche reduziert.
Die Quelle des Prototyps gilt jedoch als neu und bislang nicht verifiziert, weshalb die Angaben mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Parallel dazu kursieren Bilder von Displayschutzfolien, die ebenfalls kleinere Aussparungen zeigen und laut Branchenbeobachtern die These stützen. Ich halte die Hinweise für plausibel, da sich mehrere Quellen überschneiden.
Gerüchte zur Dynamic Island und Produktionshinweise
Ein bekannter Leaker berichtet, dass die Dynamic Island im Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 35 Prozent schrumpfen könnte. Laut Brancheninsidern deuten bereits produzierte Zubehörteile darauf hin, dass Hersteller mit diesem Design rechnen.
Wichtige Hinweise aus den Leaks:
- Kleinere Displayaussparung durch Technik unter dem Bildschirm
- Mehrere unabhängige Bildquellen bestätigen den Trend
- Mögliche Umsetzung in der gesamten iPhone-18-Reihe
- Auch eine neue Kamera hat höchste Priorität
Einige Berichte widersprechen sich jedoch weiterhin, auch wenn sich aktuell eine Mehrheit der Hinweise in Richtung einer Verkleinerung verdichtet. Gleichzeitig sollen die Displayränder unverändert bleiben. Die Vorstellung der neuen Pro-Modelle wird für den Herbst erwartet, während das Standardmodell ziemlich sicher später erscheint.
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