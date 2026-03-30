Smartphones

iPhone 18 Pro: Gerüchte um Displayanpassung verdichten sich

Autor-Bild
Von
Google News
|

Apple plant laut mehreren Leaks offenbar eine deutlich kleinere Dynamic Island im iPhone 18 Pro. Die Quellen dafür liegen wie so oft bei Zubehörherstellern. In der Vergangenheit waren diese sehr belastbar.

Akutelle Bilder eines mutmaßlichen Prototyps und von Displayschutzfolien deuten darauf hin, dass Apple die Aussparung im Display verkleinern könnte. Ein Nutzer veröffentlichte ein Foto, das ein Gerät mit kleinerem Ausschnitt zeigt. Dabei soll ein Teil der Face-ID-Technologie unter das Display verlegt worden sein, wodurch sich die sichtbare Fläche reduziert.

Die Quelle des Prototyps gilt jedoch als neu und bislang nicht verifiziert, weshalb die Angaben mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Parallel dazu kursieren Bilder von Displayschutzfolien, die ebenfalls kleinere Aussparungen zeigen und laut Branchenbeobachtern die These stützen. Ich halte die Hinweise für plausibel, da sich mehrere Quellen überschneiden.

Gerüchte zur Dynamic Island und Produktionshinweise

Ein bekannter Leaker berichtet, dass die Dynamic Island im Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 35 Prozent schrumpfen könnte. Laut Brancheninsidern deuten bereits produzierte Zubehörteile darauf hin, dass Hersteller mit diesem Design rechnen.

Wichtige Hinweise aus den Leaks:

Einige Berichte widersprechen sich jedoch weiterhin, auch wenn sich aktuell eine Mehrheit der Hinweise in Richtung einer Verkleinerung verdichtet. Gleichzeitig sollen die Displayränder unverändert bleiben. Die Vorstellung der neuen Pro-Modelle wird für den Herbst erwartet, während das Standardmodell ziemlich sicher später erscheint.

Apple iPhone 17e im Test: Ich habe mich getäuscht (und lag auch richtig)

Seit einigen Tagen begleitet mich das neue Apple iPhone 17e im Alltag und ich habe meine Meinung ein bisschen überdacht.…

29. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / iPhone 18 Pro: Gerüchte um Displayanpassung verdichten sich
Weitere Neuigkeiten
SWR-Dokuserie beleuchtet 50 Jahre Apple
in Unterhaltung
Krankenkassen vor Mega-Reform: Diese Änderungen würden Versicherte direkt treffen
in Gesellschaft
waipu.tv Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
5G zum Sparpreis: Das sind die neuen Mega-SIM-Tarife
in Tarife
Nothing veröffentlicht neues Glyph Bar/Matrix Developer-Kit
in Devs und Geeks
ING kombiniert 100 Euro-Kontobonus und Tagesgeldaktion mit 3 % p. a.
in Fintech | Update
Neues Office-Projekt aus Europa will Microsoft unter Druck setzen
in Software
Huawei Watch Gt Header
HUAWEI führt kontaktloses Bezahlen auf Smartwatches ein
in Wearables
Dkb
DKB startet Osteraktion für u18-Kinderkonto
in Fintech
YouTube testet KI-Zusammenfassungen im Startfeed
in Dienste