iPhone 18 Pro: Gerüchte um Displayanpassung verdichten sich

Apple plant laut mehreren Leaks offenbar eine deutlich kleinere Dynamic Island im iPhone 18 Pro. Die Quellen dafür liegen wie so oft bei Zubehörherstellern. In der Vergangenheit waren diese sehr belastbar.

Akutelle Bilder eines mutmaßlichen Prototyps und von Displayschutzfolien deuten darauf hin, dass Apple die Aussparung im Display verkleinern könnte. Ein Nutzer veröffentlichte ein Foto, das ein Gerät mit kleinerem Ausschnitt zeigt. Dabei soll ein Teil der Face-ID-Technologie unter das Display verlegt worden sein, wodurch sich die sichtbare Fläche reduziert.

Die Quelle des Prototyps gilt jedoch als neu und bislang nicht verifiziert, weshalb die Angaben mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Parallel dazu kursieren Bilder von Displayschutzfolien, die ebenfalls kleinere Aussparungen zeigen und laut Branchenbeobachtern die These stützen. Ich halte die Hinweise für plausibel, da sich mehrere Quellen überschneiden.

Gerüchte zur Dynamic Island und Produktionshinweise

Ein bekannter Leaker berichtet, dass die Dynamic Island im Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 35 Prozent schrumpfen könnte. Laut Brancheninsidern deuten bereits produzierte Zubehörteile darauf hin, dass Hersteller mit diesem Design rechnen.

Leaks about the iPhone 18 Pro have just appeared online, showing that the dynamic island has shrunk by 35% compared to previous models. pic.twitter.com/DFHbcig9sJ — Majin (@MajinBuofficia) March 29, 2026

Wichtige Hinweise aus den Leaks:

Kleinere Displayaussparung durch Technik unter dem Bildschirm

Mehrere unabhängige Bildquellen bestätigen den Trend

Mögliche Umsetzung in der gesamten iPhone-18-Reihe

Auch eine neue Kamera hat höchste Priorität

Einige Berichte widersprechen sich jedoch weiterhin, auch wenn sich aktuell eine Mehrheit der Hinweise in Richtung einer Verkleinerung verdichtet. Gleichzeitig sollen die Displayränder unverändert bleiben. Die Vorstellung der neuen Pro-Modelle wird für den Herbst erwartet, während das Standardmodell ziemlich sicher später erscheint.