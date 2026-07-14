Apple iOS 27 geht nächsten Schritt: Die Public Beta ist da

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist sie da, Apple hat am gestrigen Abend die erste Public Beta von iOS 27 veröffentlicht. Diese basiert auf der dritten Beta von iOS 27 für Entwickler und auch bei iPadOS 27 und Co. gibt es diese Version.

Warum eine Public Beta abwarten?

Was ist der Unterschied? Früher benötigte man noch einen Entwickler-Account bei Apple, um die Developer Beta zu installieren. Heute geht das auch ohne, man kann in den Einstellungen des iPhones frei wählen, welche Beta man testen möchte.

Eine Public Beta läuft in der Regel etwas stabiler, sie kommt etwas später und sie ist, wie der Name sagt, für die Öffentlichkeit gedacht. Bei der ersten Public Beta sollte man aber dennoch warten, denn auf die warten viele, da werden meist neue Fehler gefunden und mit der zweiten oder dritten Public Beta läuft es besser.

Für uns in Deutschland ist das aber alles kaum relevant, denn Siri AI fehlt weiterhin und ohne die neue KI ist iOS 27, ich habe es mir schon angeschaut, kaum relevant.

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