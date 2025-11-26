Tablets

Apple iPad mini OLED: In einem Jahr steht ein gewaltiger Schritt an

Apple schenkt dem iPad mini nicht immer die größte Aufmerksamkeit, ab und an gibt es dann aber mal ein sehr großes Upgrade, welches wieder ein paar Jahre ausgereizt wird. Nächstes Jahr steht ein solches an und es wird verdammt groß.

Zum einen wird mit einem überarbeiteten Design gerechnet, dann gibt es natürlich aktuelle Hardware unter der Haube, das neue iPad mini könnte wasserdicht sein und natürlich steht ein brandneues OLED-Display im Fokus. Wir haben schon oft über das neue iPad mini berichtet, aber es gab bisher eine entscheidende Frage.

Wann wird das iPad mini OLED kommen?

Beim iPad mini verfolgt Apple keinen festen Zyklus, Frühjahr, Sommer, Herbst, da ist alles möglich. Doch laut „Instant Digital“, einer bekannten Quelle aus China, wird das neue und kompakte Apple iPad frühestens im dritten Quartal 2026 kommen.

Im Juli und August kommen eher selten neue Produkte von Apple, womöglich ist es also mit dem neuen iPhone-Lineup im Herbst vorgesehen. Oder kurz danach im Oktober, laut Quelle könnte es immerhin auch erst im vierten Quartal anstehen.

Für mich eines der spannendsten Produkte von Apple im nächsten Jahr, so ein Schritt steht schon ewig auf meiner Wunschliste. Ich befürchte nur, dass Apple hier auf 60 Hz setzen wird und das ist als Pro-Nutzer leider keine Option mehr bei mir.

Apple könnte 2025 die neue Nummer 1 werden

Apple fokussiert sich beim iPhone zwar mehr auf die Gewinnmarge und weniger auf die reinen Stückzahlen und den Marktanteil, aber…

26. November 2025 | Jetzt lesen →

