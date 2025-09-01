Smartphones

Apple iPhone 17 Pro: Kommt endlich eine lang erwartete Funktion?

Seit Jahren bauen viele Smartphone-Hersteller neben der Option, das Gerät über Qi kabellos laden zu können, auch die Möglichkeit ein, dass man ein anderes Gerät kabellos auflädt. Beispielsweise Kopfhörer über die Rückseite des Smartphones.

Bei Apple stand sowas auch immer mal wieder im Raum, kam bisher aber nie, was ich persönlich schade finde, da es sich für die Apple AirPods und Apple Watch sehr gut anbieten würde. Doch angeblich soll es in diesem Jahr endlich so weit sein.

Der Haken ist nur, dass die Funktion wohl exklusiv für das Apple iPhone 17 Pro (Max) sein wird, das normale iPhone 17 und iPhone 17 Air gehen also leer aus. Was aber gar nicht so ungewöhnlich ist, Pro-Modelle werden gerne mal bevorzugt.

Ich bin aber ehrlich gesagt skeptisch, denn bekannte und große Quellen, wie Mark Gurman oder Ming-Chi Kuo, haben diese Funktion bisher noch nicht in den Raum geworfen. Und ich glaube auch nicht, dass sich „normale“ Nutzer sowas häufig wünschen oder nutzen würden – Google hat die Funktion sogar wieder entfernt.

