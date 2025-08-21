Smartphones

Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Google hat das Pixel 10 und Pixel 10 Pro vorgestellt, dabei jedoch eine bisherige Funktion gestrichen. Die Möglichkeit des kabellosen Rückwärtsladens („Battery Share“) entfällt bei den neuen Modellen.

Das Feature wurde 2020 mit dem Pixel 5 eingeführt und erlaubte es, andere Geräte wie Kopfhörer oder Smartphones durch Auflegen auf die Rückseite des Geräts mit Strom zu versorgen. Laut Angaben von DroidReader fehlt die Funktion nun in den offiziellen Spezifikationen, woraufhin Google die Streichung bestätigte.

Pixel 10 ohne Battery Share

Google erklärte gegenüber DroidReader, dass die neuen Geräte auf Qi2-Laden mit Magnetverbindung setzen. Diese Technik ermögliche laut Unternehmen effizienteres und stabileres Laden, verhindere aber aus physikalischen Gründen das Rückwärtsladen. Zugleich betonte Google, man prüfe weiterhin neue Ansätze, um künftige Verbesserungen in die Pixel-Serie zu integrieren.

Der Wegfall von Battery Share bedeutet für Nutzer, dass eine Funktion entfällt, die bisher im Alltag genutzt werden konnte und Google gegenüber dem iPhone einen Unterschied verschaffte. Ob und wann die Funktion in einer kommenden Generation zurückkehrt, ist offen.

Ganz ehrlich: In meinen Augen ist das echt schade. Ich finde ein Feature wie Battery Share superpraktisch, wenn beispielsweise die Kopfhörer unterwegs mal leer sind. Ohne das Feature fühlt sich das Pixel 10 leider weniger vielseitig an, in diesem Punkt zumindest fast so beschnitten wie ein iPhone.

Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android

Google hat eine eigene App für den Passwortmanager im Play Store veröffentlicht. Nutzer können damit auf gespeicherte Passwörter, Passkeys und…

21. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Ulrich 👋
    sagt am

    Schade ist es schon, ein Feature, das wegfällt. Ich persönlich habe es aber nie wirklich genutzt, und lieber die Powerbank rausgeholt🤷

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Tv Plus Logo Header
Apple TV+: Keine Preiserhöhung in Deutschland
in News
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech