Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share

Google hat das Pixel 10 und Pixel 10 Pro vorgestellt, dabei jedoch eine bisherige Funktion gestrichen. Die Möglichkeit des kabellosen Rückwärtsladens („Battery Share“) entfällt bei den neuen Modellen.

Das Feature wurde 2020 mit dem Pixel 5 eingeführt und erlaubte es, andere Geräte wie Kopfhörer oder Smartphones durch Auflegen auf die Rückseite des Geräts mit Strom zu versorgen. Laut Angaben von DroidReader fehlt die Funktion nun in den offiziellen Spezifikationen, woraufhin Google die Streichung bestätigte.

Pixel 10 ohne Battery Share

Google erklärte gegenüber DroidReader, dass die neuen Geräte auf Qi2-Laden mit Magnetverbindung setzen. Diese Technik ermögliche laut Unternehmen effizienteres und stabileres Laden, verhindere aber aus physikalischen Gründen das Rückwärtsladen. Zugleich betonte Google, man prüfe weiterhin neue Ansätze, um künftige Verbesserungen in die Pixel-Serie zu integrieren.

Der Wegfall von Battery Share bedeutet für Nutzer, dass eine Funktion entfällt, die bisher im Alltag genutzt werden konnte und Google gegenüber dem iPhone einen Unterschied verschaffte. Ob und wann die Funktion in einer kommenden Generation zurückkehrt, ist offen.

Ganz ehrlich: In meinen Augen ist das echt schade. Ich finde ein Feature wie Battery Share superpraktisch, wenn beispielsweise die Kopfhörer unterwegs mal leer sind. Ohne das Feature fühlt sich das Pixel 10 leider weniger vielseitig an, in diesem Punkt zumindest fast so beschnitten wie ein iPhone.