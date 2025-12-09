Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Rätselraten um die Zukunft der Dynamic Island

Autor-Bild
Von
|

Apple führte im September 2022 mit dem iPhone 14 Pro die Dynamic Island ein, eine elegante Lösung für ein recht großes Loch im Display. Das ist bei Apple nötig, da man sehr viel Technik auf der Frontseite verbaut, unter anderem für Face ID.

Mit dem iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro und iPhone 17 Pro hat sich die Dynamic Island nicht verändert, doch das soll sich ab 2026 und vermutlich 2027 ändern.

Apple Iphone 14 Pro Dynamic Island

Den Anfang dürfte eine etwas kleinere Dynamic Island machen, die mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max kommt. Das haben wir bereits gehört und es gibt eine neue Meldung, die sich anschließt. Demnach wird ein Teil der Technik für Face ID unter das Display wandern und die Zulieferer bereiten bereits die Produktion vor.

Offen ist, wie sich die Dynamic Island genau verändert. Es stand mal ein kleines Loch für die Frontkamera im Raum, aber man wird wohl nicht die komplette Technik von Face ID unter das Display packen können, sie wird demnach etwas schmaler.

Apple soll für 2027 aber auch ein Jubiläums-iPhone ohne eine Aussparung auf dem Display geplant haben, das wird 2026 also nur ein Zwischenschritt. Unklar ist, ob Apple weiterhin am Konzept mit Inhalten rund um die Aussparung festhält oder, sobald das Loch im Display gestrichen wird, womöglich auch die Insel beerdigt.

Apple iOS 26.2 verzögert sich: Das Update macht Probleme

Ein Release Candidate ist bei Apple ein klares Zeichen und man ist zuversichtlich, dass ein Update fertig ist und keine…

9. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 18 Pro: Rätselraten um die Zukunft der Dynamic Island
Weitere Neuigkeiten
Ford überrascht mit zwei neuen Elektroautos
in Mobilität
Pyur
PŸUR passt Tarifportfolio an: Pure Speed mit neuen Aktionspreisen
in Tarife
Weihnachten 2025: Das Jahr der schlechten KI-Werbung
in News
Simon Mobile
SIMon mobile startet Winter-Deal: 70-GB-Tarif dauerhaft günstiger
in Tarife
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Weihnachtssale 2025 gestartet
in Smart Home
Steam Machine: Darum gibt es kein HDMI 2.1
in Gaming
Xiaomi könnte uns 2026 mit neuen Smartphones überraschen
in Smartphones
Congstar
congstar startet Winteraktion für DSL-Tarife
in Tarife
Google Gemini soll Werbung ab 2026 bekommen
in Dienste
Volvo S90 Detail Header
Volvo: „Die Zukunft ist elektrisch“
in Mobilität