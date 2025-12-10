Smartphones

Apple iPhone Fold: Über 10 Millionen Einheiten geplant

Autor-Bild
Von
|

Apple wird in etwas weniger als einem Jahr, sofern die Gerüchte stimmen, das iPhone Fold auf den Markt bringen. Der Markt der Foldables ist noch eine Nische und Apple wird das nicht ändern, aber man rechnet mit einer soliden Nachfrage.

Im Sommer war von ca. 10 Millionen Einheiten im ersten Jahr die Rede und laut ET News hat man jetzt 22 Millionen OLED-Panels bei Samsung Display bestellt. Dabei handelt es sich um jeweils 11 Millionen Einheiten für die Innen- und Außenseite.

Das Marktforschungsunternehmen IDC geht davon aus, dass nächstes Jahr der Wendepunkt für Foldables sein wird. Apple könnte demnach direkt mit über 20 Prozent Marktanteil einsteigen, Samsung bleibt aber auch 2026 die Nummer 1.

IDC geht davon aus, dass der Markt der faltbaren Smartphones um 30 Prozent wachsen wird, was mit Blick auf die Größe des Marktes (letztes Jahr waren es wohl noch unter 20 Millionen Einheiten) nicht viel ist. Aber es geht auch erst Ende 2026 bei Apple los, interessant wird also, wie sich dieser Markt dann ab 2027 entwickelt.

Facebook Logo Icon Header

Facebook spendiert der App ein neues Design

Facebook hat die eigene App überarbeitet und viele Dinge optimiert. Im Fokus steht ein neuer Feed mit einer neuen Optik.…

10. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone Fold: Über 10 Millionen Einheiten geplant
Weitere Neuigkeiten
Ford Logo Header
Ford: „Wir kämpfen jetzt um unser Überleben“
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Hier sehen wir den neuen Cupra Born für 2026
in Mobilität
Immer mehr Automarken aus China kommen nach Europa
in Mobilität
Facebook Logo Icon Header
Facebook spendiert der App ein neues Design
in Social
Das ist der neue Opel Astra für 2026
in Mobilität
Call Of Duty Cover 2023
Neue Ära für Call of Duty: Entwickler ändern die Strategie
in Gaming
Google spendiert der Pixel Watch neue Software-Funktionen
in Firmware und OS
Pebble präsentiert smarten Aufnahme-Ring Index 01 als Wegwerfprodukt
in Wearables
Citroën ELO: Ein kleiner Van, der alles kann
in Mobilität
Telekom
Deutsche Telekom startet KI-Kooperation mit OpenAI
in Telekom