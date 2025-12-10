Apple iPhone Fold: Über 10 Millionen Einheiten geplant

Apple wird in etwas weniger als einem Jahr, sofern die Gerüchte stimmen, das iPhone Fold auf den Markt bringen. Der Markt der Foldables ist noch eine Nische und Apple wird das nicht ändern, aber man rechnet mit einer soliden Nachfrage.

Im Sommer war von ca. 10 Millionen Einheiten im ersten Jahr die Rede und laut ET News hat man jetzt 22 Millionen OLED-Panels bei Samsung Display bestellt. Dabei handelt es sich um jeweils 11 Millionen Einheiten für die Innen- und Außenseite.

Das Marktforschungsunternehmen IDC geht davon aus, dass nächstes Jahr der Wendepunkt für Foldables sein wird. Apple könnte demnach direkt mit über 20 Prozent Marktanteil einsteigen, Samsung bleibt aber auch 2026 die Nummer 1.

IDC geht davon aus, dass der Markt der faltbaren Smartphones um 30 Prozent wachsen wird, was mit Blick auf die Größe des Marktes (letztes Jahr waren es wohl noch unter 20 Millionen Einheiten) nicht viel ist. Aber es geht auch erst Ende 2026 bei Apple los, interessant wird also, wie sich dieser Markt dann ab 2027 entwickelt.