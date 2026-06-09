Apple klärt auf: Diese iPhone-Modelle werden iOS 27 erhalten

Auf der diesjährigen WWDC hat Apple soeben das neue mobile Betriebssystem iOS 27 offiziell angekündigt. Der Hauptfokus lag auf der Siri-AI, die auf Gemini von Google aufbaut und Siri in ein „neues Zeitalter“ katapultieren soll. EU–Bürger werden beim Start im Herbst wohl noch nicht dabei sein.

Wie bei jeder neuen Version fallen einige ältere iPhone-Modelle aus dem Update-Supportrahmen heraus und werden das kommende iOS 27 somit nicht mehr erhalten. Im Zuge der gerade herausgegebenen Pressemitteilungen hat Apple nun die entsprechende Liste veröffentlicht.

Folgende Modelle werden iOS 27 im Herbst erhalten:

iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11

iPhone SE (3rd generation)

Besonders Besitzer eines iPhone 11 (Pro & Max), das im September 2019 auf den Markt kam, können sich auf ein weiteres Jahr mit iOS-Updates freuen. Ein Update-Zeitraum von knapp sieben Jahren ist durchweg positiv zu bewerten und entspricht dem von Google und Samsung.

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