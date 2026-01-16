Apple könnte nächste Woche neue Hardware zeigen

Es deutete sich schon 2025 eine neue Display-Generation bei Apple an und wenn man sich das Studio Display und Pro Display XDR anschaut, dann wäre es auch dringen Zeit für aktuelle Technik. 2026 soll diese dann endlich zu uns kommen.

Und es könnte auch gar nicht mehr so lange dauern, denn MacRumors hat in einer Datenbank in China eines der neuen Modelle (A3350) gefunden. Bisher aber nur ein Display, es ist also unklar, ob Apple wirklich zwei neue Displays für 2026 plant.

Sehen wir womöglich schon nächste Woche neue Hardware von Apple? Am 28. Januar startet das neue Creator Studio und da würden sich doch neue Macs für Kreative anbieten. Vielleicht sehen wir ja das neue MacBook Air mit M5, das neue MacBook Pro mit M5 Pro/Max und vielleicht gibt es dazu auch noch neue Displays.

Falls Apple diesen Plan hat, vielleicht auch direkt noch mit neuen iPads, auch die passen zu Kreativen, wäre eine Ankündigung kommende Woche gut möglich.