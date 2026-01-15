Dienste

Spotify wird teurer: Neue Preise für 2026 starten

Bereit für die nächste Preiserhöhung bei Streamingdiensten? Nein? Egal, denn bei Spotify erhöht man zum Start ins neue Jahr die Preise. Das hat sich bereits 2025 angedeutet und mittlerweile gibt es eben einfach jedes Jahr eine Preiserhöhung.

Den Anfang machen, wie beim letzten Mal, die USA, aber Spotify wird sich die Chance auf mehr Geld bei uns sicher auch nicht nehmen lassen. Es ist bisher also noch nicht offiziell, aber Deutschland wird sicher auch noch im Frühjahr folgen.

Spotify: Neue Preise für 2026

Bisher können wir nur spekulieren, was Spotify in Zukunft bei uns kosten wird, das hier sind die aktuellen Preise für Musikstreaming (Stand ist der 15. Januar 2026):

  • Spotify Individual: 12,99 Euro
  • Spotify Student: 6,99 Euro
  • Spotify Duo: 17,99 Euro
  • Spotify Family: 21,99 Euro

Mit Blick auf die Preiserhöhung in den USA und vergangene Preiserhöhungen wäre das hier meine Vermutung für 2026 (kann auch einen oder zwei Euro abweichen):

  • Spotify Individual: 13,99 Euro
  • Spotify Student: 7,99 Euro
  • Spotify Duo: 19,99 Euro
  • Spotify Family: 24,99 Euro

Die für mich spannende Frage bei den ganzen Preiserhöhungen ist, wie lange man das durchziehen kann und wo die Grenze ist. Was werden Spotify-Nutzer am Ende maximal für ein Abo im Monat zahlen? Wird das Abo irgendwann 20 Euro kosten?

Schauen wir mal, aktuell reizen die ganzen Anbieter wie Spotify, Netflix, Disney und Co. das noch aus und erhöhen die Preise quasi jährlich. Weil es die Kunden weiter mitmachen. Und wenn man ein paar verliert, verdient man am Ende dennoch mehr.

Doch es wird eine natürliche Grenze geben, denn das Einkommen der Menschen ist nicht unbegrenzt, und diese finden wir jetzt gemeinsam heraus. Wir haben in den letzten Jahren das ein oder andere Abo entfernt und wechseln, Spotify würde ich aber eigentlich doch ganz gerne behalten und hoffe, dass das bald ein Ende hat.

  1. Daniel 🍀
    sagt am

    Dann wird wohl demnächst auf Youtube family gewechselt, wenn die Preise damit sogar teurer als Youtube Premium sind.

    Antworten

