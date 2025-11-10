Apple „prüft“ die Zukunft seines Fitness-Abos

Apple Fitness+ hat einige loyale Nutzer, aber es ist kein großer und lukrativer Dienst für Apple, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter. Daher „prüft“ Apple die Zukunft seines Fitness-Abos unter der neuen Leitung von Sumbul Desai.

Die Quelle geht nicht davon aus, dass Apple das Abo komplett einstellt, denn es wirft zwar nur wenig ab, aber es kostet auch nicht viel im Unterhalt. Die negativen Schlafzeilen wären das aktuell nicht wert. Aber es könnte sich wohl etwas ändern.

Mehr Details gibt es nicht. Mich würde es jedoch nicht wundern, wenn Apple ab 2026 mit Health+ kombiniert. Es steht ein neues Health-Abo im Raum und Health+ und Fitness+ hätten mit Sicherheit eine große Überlappung bei der Zielgruppe.