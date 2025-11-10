Dienste

Apple „prüft“ die Zukunft seines Fitness-Abos

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple Fitness+ hat einige loyale Nutzer, aber es ist kein großer und lukrativer Dienst für Apple, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter. Daher „prüft“ Apple die Zukunft seines Fitness-Abos unter der neuen Leitung von Sumbul Desai.

Die Quelle geht nicht davon aus, dass Apple das Abo komplett einstellt, denn es wirft zwar nur wenig ab, aber es kostet auch nicht viel im Unterhalt. Die negativen Schlafzeilen wären das aktuell nicht wert. Aber es könnte sich wohl etwas ändern.

Mehr Details gibt es nicht. Mich würde es jedoch nicht wundern, wenn Apple ab 2026 mit Health+ kombiniert. Es steht ein neues Health-Abo im Raum und Health+ und Fitness+ hätten mit Sicherheit eine große Überlappung bei der Zielgruppe.

Neue iPhones: Apple überrascht mit Kamera-Entscheidung für 2026

Apple aktualisierte eigentlich erst in diesem Jahr die Frontkamera in den iPhones und setzt jetzt auf setzt auf eine sogenannte…

10. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🪴
    sagt am

    Hoffe, dass das „All‑in‑One“-Versprechen von Apple One nicht irgendwann komplett verwässert wird.

    So als Idee:

    Apple One bleibt weitestgehend unverändert (aber wird z.B. 5 Euro günstiger) und ein optionales „Health‑Upgrade“ (z. B. + 5-10 Euro monatlich) fügt dann eben diese erweiterten Gesundheits‑Features (und Fitness+) hinzu. Bestehende Apple One User könnten dann das Upgrade jederzeit aktivieren.

    Und es wird auch nur ein Health & Fitness Abo für 10 Euro oder so geben.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple „prüft“ die Zukunft seines Fitness-Abos
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Portal: Sony ist vom Erfolg überrascht
in Gaming
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Bei Volkswagen kann man (vorerst) aufatmen
in Mobilität
Gta 6 Grand Theft Auto Header
Neues Datum für GTA 6: Das sagt ein Insider
in Gaming
Neue iPhones: Apple überrascht mit Kamera-Entscheidung für 2026
in Smartphones
Xbox Logo Header 2025
Microsoft plant „neue“ Xbox angeblich für 2026
in Gaming
Amazon Echo Dot Max im Test: Großes Upgrade mit einem Nachteil
in Smart Home
Samsung bleibt Nummer 1 bei den Smartphones
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Cyberpunk Edgerunners
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 45/2025: DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden
in backFlip
Hochbahn und suena energy starten hybrides Energiemodell
in Mobilität