Computer und Co.

Apple: Letzte Details zum neuen MacBook Neo

Autor-Bild
Von
Google News
|

Apple „bestätigte“ am gestrigen Abend das neue MacBook Neo, welches man wohl heute um 15 Uhr offiziell vorstellen wird. Es ist das neue Basismodell im Lineup und wird sich noch unter dem MacBook Air einordnen und in bunten Farben kommen.

Es gab schon viele Details zu diesem neuen MacBook und wir wissen, dass es in etwa so groß wie das Air ist und einen A18 Pro oder A19 Pro nutzt. MacRumors hat auf der Seite von Apple aber noch ein paar Kleinigkeiten zum Neo finden können.

Das MacBook Neo besitzt demnach zwei USB C-Ports und auch MagSafe, was im Übrigen auch die Ports des MacBook Air sind, man könnte also das Gehäuse neu benutzen. Außerdem gibt es Wi-Fi 7, aber nicht den Apple N1, bei diesem Laptop nutzt man einen Chip von MediaTek. Das war es aber auch schon mit den Details.

Viel spannender als die ganzen Kleinigkeiten wird für mich der Preis, denn am Ende stellt sich bei Basisversionen immer die Frage, ob sich das Upgrade (in diesem Fall zum MacBook Air) nicht doch lohnt. In ein paar Stunden sind wir sicher schlauer.

iOS 26.3.1: Apple bestätigt das neue Update

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Apple hat im Rahmen der zahlreichen Ankündigungen diese Woche…

4. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple: Letzte Details zum neuen MacBook Neo
Weitere Neuigkeiten
Game Thrones Header
Game of Thrones könnte ins Kino kommen
in News
Nintendo Switch bekommt neue Mario-Spiele
in Gaming
iOS 26.3.1: Apple bestätigt das neue Update
in Firmware und OS
Keine Überraschung: Highguard ist gescheitert und wird eingestellt
in Gaming
Skoda Epiq: Das steckt im neuen Elektroauto
in Mobilität
Apple leakt das ganz neue MacBook Neo selbst
in Computer und Co.
Mit großem Downgrade: Apple kündigt zwei neue Displays an
in Computer und Co.
Apple Macbook Air M4 Header
Apple kündigt zwei neue MacBooks an
in Computer und Co.
Snoopy ist jetzt offiziell ein Teil von Sony
in News
Xbox Game Pass: Mega-Blockbuster könnte bald kommen
in Gaming