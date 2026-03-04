Apple: Letzte Details zum neuen MacBook Neo

Apple „bestätigte“ am gestrigen Abend das neue MacBook Neo, welches man wohl heute um 15 Uhr offiziell vorstellen wird. Es ist das neue Basismodell im Lineup und wird sich noch unter dem MacBook Air einordnen und in bunten Farben kommen.

Es gab schon viele Details zu diesem neuen MacBook und wir wissen, dass es in etwa so groß wie das Air ist und einen A18 Pro oder A19 Pro nutzt. MacRumors hat auf der Seite von Apple aber noch ein paar Kleinigkeiten zum Neo finden können.

Das MacBook Neo besitzt demnach zwei USB C-Ports und auch MagSafe, was im Übrigen auch die Ports des MacBook Air sind, man könnte also das Gehäuse neu benutzen. Außerdem gibt es Wi-Fi 7, aber nicht den Apple N1, bei diesem Laptop nutzt man einen Chip von MediaTek. Das war es aber auch schon mit den Details.

Viel spannender als die ganzen Kleinigkeiten wird für mich der Preis, denn am Ende stellt sich bei Basisversionen immer die Frage, ob sich das Upgrade (in diesem Fall zum MacBook Air) nicht doch lohnt. In ein paar Stunden sind wir sicher schlauer.