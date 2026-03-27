Apple plant komplett neuen HomePod für 2026

Apple arbeitet angeblich an einem smarten Display, welches man auch als Speaker nutzen kann und ein neuer HomePod mini 2 deutet sich seit vielen Monaten auch an. Doch was ist mit dem großen HomePod? Wird dieser im Portfolio bleiben?

Ja, so Mark Gurman von Bloomberg, neben den anderen Speakern ist auch beim großen Modell ein Upgrade in diesem Jahr vorgesehen. Details nennt die Quelle keine und wir wissen bisher auch nicht, wann uns Apple den neuen HomePod zeigt.

Da Apple aber beide HomePods aktualisiert, gehe ich davon aus, dass die neue Version von Siri nicht, oder nur stark eingeschränkt, auf der alten Hardware laufen wird. Wer also smarte Speaker von Apple nutzt, der sollte auf die neuen warten.