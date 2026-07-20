Apple Music: Neue Preise für den Streamingdienst

Apple hebt die Preise für Apple Music an, eine Nachricht, die man am Freitag gegen Abend verkündete, damit sie vor dem Wochenende untergeht. Ein einzelnes Abo liegt jetzt bei 11,99 Euro pro Monat und Studenten zahlen 6,99 Euro pro Monat.

Familien trifft es etwas härter, die zahlen jetzt 19,99 Euro pro Monat und für neue Kunden gelten die höheren Preise direkt, bestehende Kunden werden erst mit der neuen Abrechnung umgestellt. Mit einem Preisanstieg bei Apple war zu rechnen.

Damit ist Apple Music aber immer noch etwas günstiger als Spotify und zieht die Preise auch immer etwas später an. Ein Euro in der Basis ist nicht viel, aber ich frage mich langsam, wo die Grenze bei den ganzen Streamingdiensten liegen wird.

Man kann den Preis nicht jedes Jahr, teilweise mehrmals, erhöhen, da steigen die Nutzer irgendwann auch aus. Ich vermute aber, dass die Streamingdienste, auch bei Serien und Filmen, diese Preisgrenze der Nutzer jetzt herausfinden wollen.

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