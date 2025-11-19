Smartphones

Apple plant iPhone „mit dem bisher größten Akku“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple testet derzeit angeblich einen neuen Akku, der bis zu 5.800 mAh umfasst, was der mit Abstand größte Akku jemals in einem iPhone wäre. Im iPhone 17 Pro Max nutzt Apple knapp 5.000 mAh, aber dieser neue Akku ist für kein Pro-Modell.

Laut „yeux1122“ wird das der Akku für das erste Apple iPhone Fold sein, welches Ende nächsten Jahres ansteht. Interessant ist, dass Apple damit einen größeren Akku als Samsung (4.400 mAh im Fold 7) und Google (5.015 mAh im Pixel 10 Pro Fold) im iPhone Fold nutzen würde (auch Huawei nutzt übrigens nur 5.110 mAh).

Über die mögliche Akkulaufzeit lässt sich jetzt noch nichts sagen, aber mit dem iPhone Air hat Apple viel optimiert. Und 2026 steht mit dem Apple A20 Pro der erste Chip im 2 nm-Verfahren an, das dürfte auch nochmal etwas Effizienz bieten.

Die Akkulaufzeit bei einem Foldable hängt aber am Ende von einem sehr wichtigen Faktor ab: Wie oft nutzt man es im geöffneten Zustand? Das Display ist der größte Faktor für den Akkuverbrauch und entscheidend ist, wie oft man das in der Mitte nutzt. Geschlossen dürfte das iPhone Fold aber eine sehr gute Laufzeit bieten.

Apple Feingewebe Case Iphone 15 Header

Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle

Apple hat angeblich große Pläne für die eigenen Hüllen und plant vor allem für die kommenden Pro-Modelle des iPhones mehr…

18. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Die Frage nach der Nutzung des Innendisplays kann ich für mich folgendermaßen beantworten: Überwiegend das innere Display. Lesen, surfen, zocken, Notizen machen – ich nutze es sehr viel bei meinem Fold. 😀

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple plant iPhone „mit dem bisher größten Akku“
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte
in Vodafone
Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände
in Mobilität
Windows Icons Header
Microsoft baut Windows zum KI-Betriebssystem um
in Firmware und OS
Volvo überrascht mit Ende von Lidar-Sensoren
in Mobilität
Google präsentiert Gemini 3 als nächste KI-Generation
in Dienste
Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive
in Fintech
Paramount Plus Logo Header
Paramount+ startet Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Preisnachlass
in Dienste
Apple Iphone 15 Pro Front
simyo startet 100-GB-Deal
in Tarife
Xiaomi startet Black-Friday-Angebote 2025
in Handel
Crash Tarife
Crash startet Telekom-Aktion zur Black Week
in Tarife